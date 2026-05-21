Новата унгарска влада со маневар сака да го спречи враќањето на Орбан на власт

Унгарската владејачка партија Тиса доцна во среда поднесе уставен амандман во парламентот со кој мандатот на премиерот ќе биде ограничен на максимум осум години, со што поранешниот премиер Виктор Орбан ќе биде невозможно да се врати на функцијата.

Премиерот Петер Маѓар, кој го собори националистот Орбан на изборите во април по 16 години, рече дека ќе го искористи своето двотретинско мнозинство во парламентот за да ги укине и измени законите донесени од партијата Фидес на Орбан, вклучително и уставот, за да се врати демократската рамнотежа меѓу трите столба на власта.

Според нацрт-амандманот објавен на веб-страницата на парламентот, лицата кои претходно биле премиери најмалку осум години „не можат да бидат избрани за премиер“. Ова би се однесувало на премиерските мандати по 2 мај 1990 година.

Исто така, премиерот треба да поднесе оставка по вкупно осум години служба, или два мандати.

Укинување на Канцеларијата за заштита на суверенитетот

Амандманот, исто така, го отвора патот за укинување на Канцеларијата за заштита на суверенитетот, тело основано од Орбан во 2023 година, кое водело список на медиуми кои се сметаат за закана за унгарскиот суверенитет и имало право да „истражува активности што го загрозуваат суверенитетот на земјата“.

Амандманот, исто така, би ѝ дозволил на унгарската влада да ја преземе контролата врз фондациите што управуваат со околу дваесетина универзитети, а владата би можела да ги распушти тие фондации.

Во тој случај, стотици милијарди форинти во вредност од државен имот што владата на Орбан им го доделила на тие фондации би биле вратени на државата, објавува Ројтерс.

„Амандманот јасно става до знаење дека иако фондациите се приватни субјекти, нивниот имот е државен имот“, се вели во текстот на предлогот.