Британска радио станица по грешка објави дека кралот Чарлс починал

Лондон – Радио Каролина се извини откако погрешно ја објави смртта на британскиот крал Чарлс. Погрешната објава беше емитувана во вторник попладне поради компјутерска грешка во главното студио на станицата во Есекс.

Радио Каролина, кое емитува програма низ јужна Англија и Мидлендс, ја објави веста и ја пушти британската национална химна „Бог да го чува кралот“.

Водителот Питер Мур напиша на Фејсбук: „Поради компјутерска грешка во нашето главно студио, протоколот за смртта на монархот, кој сите британски радиостаници го чуваат во режим на подготвеност во случај на потреба, иако се надеваат дека никогаш нема да мора да го користат, беше случајно активиран. Како резултат на тоа, во вторник попладне, на 19 мај, неправилно беше објавено дека Неговото Височество Кралот починал.“

„Радио Каролина потоа замолкна, како што налага протоколот, што нè натера да ја продолжиме програмата и да емитуваме извинување. Радио Каролина со гордост ја емитуваше божиќната порака на Нејзиното Височество Кралицата, а сега и на Кралот, и се надеваме дека ќе продолжиме да го правиме тоа уште многу години. Им се извинуваме на Нејзиното Височество Кралот и на нашите слушатели за каква било вознемиреност што можеби ја предизвикала оваа грешка“, рече Мур.

Во соопштението не се наведува колку време било потребно за да се открие грешката, но снимката од програмата, која се емитуваше помеѓу 13:58 и 17:00 часот во вторник, не беше достапна на веб-страницата на станицата вчера.

Radio Caroline е основана како пиратска радио станица

Инцидентот се случил додека кралот Чарлс и кралицата Камила биле во Северна Ирска, каде што се придружиле на фолклорна група за настап. Чарлс и Камила, исто така, гледале танцови претстави и пробале ирско виски во Титаник Квартал во Белфаст на првиот ден од нивната посета.

Радио Каролин е основано во 1964 година како пиратска радио станица која емитувала од бродови по должината на англискиот брег. Откако закон од 1967 година принудил многу пиратски станици да се затворат, Радио Каролин продолжило да емитува со прекини пред целосно да престане да емитува од морето во 1990 година.

Радио Каролин и слични пиратски станици биле инспирација за комедијата од 2009 година „Бродот што се лулаше“, во која глумат Бил Наји и Филип Сејмур Хофман, која следи група ексцентрични диџеи кои живеат и работат заедно на море.