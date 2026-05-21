Земјотрес со јачина од 4,4 степени го погоди Неапол. Властите ги затвораат училиштата

Земјотрес со јачина од 4,4 степени го погоди поширокото подрачје на Неапол рано наутро во четврток. Според Националниот институт за геофизика и вулканологија (INGV), епицентарот бил во Заливот Поцуоли, на длабочина од само три километри, објавува Euronews.

Треморењето се почувствувало низ целата област на Неапол, а многу жители ги изразиле своите загрижености на социјалните мрежи. Засега нема извештаи за повредени или материјална штета. Како мерка на претпазливост, општините Поцуоли, Баколи и Кварто одлучија да ги затворат училиштата.

Област на супервулкан

Земјотресот се случил во областа Кампи Флегреи, огромен супервулкан кој се наоѓа западно од Неапол. Тоа е калдера, или шуплива област создадена со уривање на покривот на древна магматска комора. Тоа е сеизмички многу активна област, подложна на феноменот на брадисеизам – периодично кревање и паѓање на земјата, што е придружено со чести роеви земјотреси, претежно со умерена јачина.

Како по правило, земјотресите во тоа подрачје се плитки и се случуваат во горните неколку километри од Земјината кора. Токму затоа локалното население силно ги чувствува, дури и кога се со помал интензитет.