Универзитетот во Калифорнија, Беркли, беше прогласен за „непожелен“ во Русија на 2 март, според ажурираниот регистар на Министерството за правда. Канцеларијата на државниот обвинител ја додели оваа ознака на американскиот јавен универзитет на 16 февруари. Причините се непознати.

Основан во 1868 година, Универзитетот во Калифорнија, Беркли, е рангиран на шестото место во светот според „Ју-Ес њуз енд ворлд рипорт“ и на деветтото место според „Тајмс хајер едукејшн“. Универзитетот е поврзан со 117 добитници на Нобелова награда, вклучувајќи го и физичарот Џон Кларк, кој ја доби наградата во 2025 година заедно со двајца колеги за нивното откривање на квантната механика.

На списокот на „непожелни“ организации е додадено и Руско-американското научно здружение, основано во 2010 година во Бруклин. Меѓу другото, им помага на истражувачите принудени да ги напуштат своите земји поради руската инвазија на Украина.

Министерството за правда претходно ги додаде Универзитетот Џорџ Вашингтон и Универзитетот Јеил, каде што студираа политичарот Алексеј Навални и гувернерката на Централната банка Елвира Набиулина, на својата листа на „непожелни“ институции. И двете се приватни институции. Канцеларијата на Генералниот обвинител тврди дека активностите на Универзитетот Јеил „се насочени кон нарушување на територијалниот интегритет на Руската Федерација, воспоставување меѓународна блокада на државата и поткопување на нејзините економски темели“.

Статусот на „непожелна“ организација подразбира забрана за работа во Руската Федерација, како и кривична одговорност за руските граѓани и правни лица за учество во нејзините активности. Максималната казна е четири години затвор.

Во јуни, Канцеларијата на генералниот обвинител го прогласи Британскиот совет, кој го спроведува испитот по англиски јазик IELTS потребен за студирање и работа во странство, за „непожелен“. Ова ефикасно им оневозможи на Русите да го полагаат тестот.