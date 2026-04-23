Русија доби покана за учество на Самитот на Г20 во САД

23/04/2026 13:02

Русија доби покана за учество на Самитот на Г20 во САД, кој ќе се одржи во декември, јави Анадолија.

– Постои покана за учество на највисоко ниво – изјави заменик-министерот за надворешни работи, Александар Панкин.

Тој додаде дека сè уште не е прецизирано кој ќе ја претставува Русија на овој собир, информирајќи дека одлуката се очекува да биде донесена поблиску до датумот на самиот настан.

Самитот е предвидено да се одржи во Мајами, Флорида, на 14 и 15 декември.

Самитот на Г20 претставува годишен собир на лидерите на развиените економии и економиите во развој, на кој се дискутира за најитните глобални предизвици.

