Роберт Милер, специјалниот советник кој ги истражуваше врските на Трамп со Русија, почина на 81 година

Роберт Милер, поранешниот специјален советник кој истражуваше руско мешање во 2016 година и врските меѓу Доналд Трамп и Москва, почина, соопшти неговото семејство во саботата. Тој имаше 81 година.

Во соопштението од семејството на Милер, пренесено од „Њујорк тајмс“ на Икс, се вели: „Со длабока тага, ја споделуваме веста дека Боб почина синоќа. Неговото семејство бара да се почитува нивната приватност“.

Милер беше назначен за специјален советник во 2017 година од тогашниот заменик-генерален обвинител Род Розенштајн за да ја надгледува федералната истрага за руското мешање во изборите во 2016 година.

Двегодишната истрага доминираше во поголемиот дел од првиот мандат на Трамп и таа заклучи во 2019 година дека Русија се мешала во изборите со намера да ѝ користи на кампањата на Трамп во 2016 година.

Милер беше директор на ФБИ од 2001 до 2013 година, што го прави најдолгогодишен службеник на оваа позиција од времето на Едгар Хувер. Порано во својата кариера, тој ги надгледуваше гонењата на панамскиот моќник Мануел Нориега, на њујоршкиот мафијаш Џон Готи и ја водеше истрагата за бомбардирањето на летот 103 на „Пан Ам“ во 1988 година.

Неговите 50 години јавна служба започнаа со доброволно регрутирање во американските маринци на 21-годишна возраст. Тој започна правна кариера во Бостон во 1971 година пред да стане обвинител во канцеларијата на американскиот обвинител во северниот округ на Калифорнија во 1976 година. Во 1982 година, Милер беше назначен за американски обвинител за округот Масачусетс, а подоцна и за американски обвинител за северниот округ на Калифорнија.

Во јули 2001 година, тој беше номиниран за директор на ФБИ од страна на Џорџ В. Буш. Два месеци подоцна, и една недела откако положи заклетва, Кулите близначки во Њујорк беа нападнати и уништени од исламски фундаменталисти, што бараше ФБИ радикално да се обликува за борба против растечката закана од странски тероризам.

Тој често се држеше на принципиелна позиција. Во 2004 година, Милер и заменик-генералниот обвинител Џејмс Коми поднесоа оставка неколку часа по планираното повторно овластување на програмата за прислушување во домашни услови, за која Милер и Коми веруваа дека е нелегална. Програмата не беше повторно овластена.

Репутацијата на Милер меѓу републиканците и демократите беше како вреден, методичен и сериозен човек кој се бори за право. Кога му заврши 10-годишниот мандат како директор на ФБИ, тој беше одобрен за втор 10-годишен мандат, на барање на Барак Обама, со едногласно гласање во Сенатот.

Но, неговото назначување за специјален советник за истрага на наводите за руско мешање во изборите во 2016 година го донесе Милер на гладијаторската арена на домашната политика на САД.

Тој доби признание дека е виновен од поранешниот советник за национална безбедност на Трамп, Мајкл Флин, за лажење на истражителите, и обвини или обезбеди признание за виновен од 34 лица и три компании, вклучувајќи шест поранешни помошници на Трамп, од кои петмина се изјаснија за виновни, како и 26 Руси и три руски компании.

Трамп постојано ја нарекуваше работата на Милер лов на вештерки, но Милер молчеше, претпочитајќи неговата работа да биде попрофесионална и поефикасна.

Во март 2019 година, Милер ја заврши својата истрага и го достави својот извештај од 448 страници до државниот обвинител Вилијам Бар. Требаше да има дополнителни обвиненија, но според писмото во кое се сумира истрагата, немало доволно докази за да се утврди дека членовите на кампањата на Трамп свесно се вклучиле во криминален заговор со руската влада за мешање во изборите.

Тој изнесе штетни детали за напорите на Трамп да ја преземе контролата врз истрагата, па дури и да ја запре. Милер одби да го гони Трамп, но во извештајот се вели дека „не го ослободува“ Трамп од обвинение. Генералниот обвинител Бар и Розенштајн одлучија дека доказите не се доволни за да се обвини претседателот за опструкција.

Милер остро забележа: „Доколку имавме доверба по темелна истрага на фактите дека претседателот очигледно не извршил опструкција на правдата, тоа би го изјавиле. Врз основа на фактите и применливите правни стандарди, не сме во можност да донесеме таква пресуда“.

Откако смртта на Милер беше објавена во саботата, Трамп даде немилосрден коментар на неговата платформа за социјални медиуми, Truth Social. Тој напиша: „Роберт Милер штотуку почина. Добро, мило ми е што е мртов. Тој повеќе не може да повредува невини луѓе! Претседател ДОНАЛД Џ. ТРАМП“.