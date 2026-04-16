Ристовски и Мицкоски на средба со Чеферин: Фокус на развојот на фудбалот во Македонија

16/04/2026 16:28

Министерот за спорт Борко Ристовски заедно со премиерот Христијан Мицкоски, денеска, во Владата, оствари средба со претседателот на УЕФА, Александар Чеферин, кој е во официјална посета на Македонија на покана на претседателот на ФФМ, Масар Омерагиќ – соопштуваат од Министерството за спорт.

На средбата, како што стои во соопштението, се разговарало за идните насоки за унапредување на фудбалот во Македонија, од реализација на значајни инфраструктурни проекти до дополнителен развој и поддршка на младинските категории.

– Убеден сум дека оваа средба ќе придонесе за продлабочување на соработката преку нови конкретни проекти и иницијативи под капата на УЕФА, со цел создавање подобри услови за развој на фудбалот во Македонија на сите нивоа. Продолжуваме посветено да работиме за развој на македонскиот спорт и создавање услови за нови успеси – истакна Ристовски по денешната средба со првиот човек на УЕФА.

Заедно со првиот човек на европскиот фудбал, во делегацијата на УЕФА се и Зоран Лаковиќ, директор за национални асоцијации во УЕФА, и Денис Бастари, раководител за развој на национални асоцијации во УЕФА. 

Премиерот Мицкоски во објава на „Фејсбук“, соопшти дека биле разменети мислења за унапредување на условите за развој на спортот, како и за создавање нови можности за младите фудбалски таленти.

– Продолжуваме со силна посветеност кон создавање услови за напредок, инвестиции и нови можности за младите таленти – истакна Мицкоски.

