Републиканските сенатори го блокираат новиот обид на демократите да се стави крај на војната на Трамп

Вашингтон – Републиканците во американскиот Сенат го блокираа обидот на демократите да се стави крај на војната во Иран што ја започна американскиот претседател Доналд Трамп, објавија американските медиуми.

Гласањето заврши со 47 гласови „за“ и 52 „против“, објави Ен-Би-Си Њуз, со проценка дека резултатот од гласањето за резолуцијата што би ги ограничила воените овластувања потврдува дека републиканците сè уште го поддржуваат Трамп и го одобруваат продолжувањето на војната, иако анкетите покажуваат дека американскиот претседател е многу непопуларен.

Сенаторот Ранд Пол, републиканец од Кентаки, повторно беше единствениот од неговата партија што гласаше за предлогот на демократите, додека сенаторот Џон Фетерман, демократ од Пенсилванија, беше единствениот демократ што гласаше против.

И покрај гласањето, некои републиканци посочија дека ќе бидат помалку поблаги кон Трамп откако војната ќе влезе во својот 60-ти ден кон крајот на април, бидејќи Резолуцијата за воени овластувања од 1973 година бара од американските претседатели да добијат одобрение од Конгресот за каква било воена акција што трае подолго од 60 дена.

„Мора да почнеме да одговараме на прашања. Она што го чекам е да истечат 60-те дена“, рече сенаторот Том Тилис, републиканец од Северна Каролина.