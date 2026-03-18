Рекордна заплена во Денкерк: Француските цариници во февруари открија 13 тони кокаин

Париз – Француските царински служби во пристаништето Денкерк во текот на февруари запленија рекордни 13 тони кокаин, чија вредност на пазарот на мало се проценува на неверојатни 865 милиони евра, соопшти министерот за државна служба и јавни финансии, Давид Амиел.

Заплената била реализирана преку три одделни акции во период од само десет дена: на 7 февруари биле конфискувани 1,9 тони, на 12 февруари рекордни 8,4 тони, а на 18 февруари дополнителни 2,8 тони наркотици. Оваа количина претставува речиси една третина од вкупниот кокаин запленет во цела Франција во текот на минатата година, кога беа конфискувани вкупно 31 тон.

Наркотиците биле вешто сокриени во контејнери со легална стока, а според регионалниот директор на царината во Денкерк, Фредерик Диран, дел од пратката била наменета за францускиот пазар, додека остатокот требало да се дистрибуира во земји надвор од Европската Унија. Со овој успех е соборен претходниот рекорд од 10 тони во истото пристаниште, што според властите е доказ за неуморната работа на царинските служби во борбата против организираниот меѓународен шверц на дрога.