Рејтингот на Трамп паѓа ли паѓа

Трио политички анкети покажуваат дека јавното одобрување за управувањето на Доналд Трамп со американската економија, имиграцијата и конфликтот со Иран опаѓа, што трепка предупредувачки светла за републиканските кандидати кои се наклонети кон Трамп, шест месеци до среднорочните избори во САД.

Анкетите на Ројтерс-Ипсос, Сила во броеви-Верасајт и АП-НОРЦ покажаа дека рејтингот на претседателот се движи околу 30 проценти, односно 36%, 35% и 33%, што е близу до неговите најниски бројки.

Анкетата на Центарот за истражување на јавни работи АП-НОРЦ, објавена во понеделникот, покажа дека седум од 10 Американци ја опишале економијата како лоша и сметаат дека земјата се движи во погрешна насока.

Анкетата покажа дека управувањето со економијата од страна на Трамп паднало на 30%, во споредба со 38% во март, додека 72% рекле дека земјата се движи во погрешна насока, бројка непроменета од февруари. Само 23% го одобруваат начинот на кој тој се справува со трошоците за живот, додека 76% не го одобруваат.

Анкета на Ројтерс-ИПСОС објавена во средата, исто така, покажа дека карактеристичните политики на Трамп за депортација на мигранти би можеле да им наштетат на републиканците на конгресните избори во ноември: 52% од Американците рекле дека е помалку веројатно да поддржат кандидат кој го поддржува пристапот на Трамп кон депортациите, значително повеќе од 42% кои рекле дека е поверојатно да поддржат таков кандидат.

Анкетата, исто така, покажа дека поделбата по ова прашање е поголема кај партиски неопределените гласачи, односно независните, при што 57% велат дека претпочитаат кандидат кој се спротивставува на депортациите на Трамп, а 32% претпочитаат кандидати кои го поддржуваат Трамп по ова прашање.

Имиграциската политика на претседателот беше поддржана од 50% од земјата во неделите по неговата инаугурација во јануари 2025 година. Но, според Ројтерс, само 40% моментално ја одобруваат. По судирите меѓу агентите за спроведување на имиграцијата и демонстрантите на почетокот на годината, што резултираше со двајца смртни случаи на демонстранти во Минеаполис, администрацијата го забави притворањето на имигрантите.

Анкетата на Ен-Би-Си одвоено покажа дека личниот рејтинг на одобрување на Трамп достигна најниско ниво во вториот мандат, при што 37% од возрасните го одобруваат работењето на Трамп како претседател, додека 63% не го одобруваат. Меѓу нив, 50% рекоа дека силно не го одобруваат.

И покрај некои знаци на расцепување во базата на Трамп, оваа анкета покажа дека 83% од републиканците сè уште му даваат на Трамп позитивен рејтинг на одобрување, што е намалување од 4 поени во однос на почетокот на оваа година – а неговото справување со економијата беше силно одобрено од 52% во споредба со 58% претходно.

Но, предизвиците со кои се соочуваат републиканските кандидати за да ги одбранат своите двојни мнозинства во Конгресот се очигледни. Анкетата покажа дека една третина од Американците веруваат дека земјата е на вистинскиот пат, додека две третини веруваат дека е на погрешен пат.

Две третини, или 67%, рекоа дека не го одобруваат справувањето на Трамп со војната со Иран, а една третина го одобруваат. Овие бројки стануваат сè поочигледни кај демократите и независните, покажувајќи дека речиси сите демократи и 82% од независните не се согласуваат, но 74% од републиканците се согласуваат.

Вкупно мнозинство од 61% изјавиле дека САД не треба да преземаат понатамошни воени дејствија во Иран.

Но, Трамп и Републиканската партија наоѓаат поголема поддршка кога станува збор за притисокот да им се наложи на гласачите да покажат лична карта со фотографија и барања за доказ за државјанство.