Рејтингот на Трамп паѓа ли паѓа
Предупредувачки сигнали за републиканците пред среднорочните избори за Конгресот во ноември
Трио политички анкети покажуваат дека јавното одобрување за управувањето на Доналд Трамп со американската економија, имиграцијата и конфликтот со Иран опаѓа, што трепка предупредувачки светла за републиканските кандидати кои се наклонети кон Трамп, шест месеци до среднорочните избори во САД.
Анкетите на Ројтерс-Ипсос, Сила во броеви-Верасајт и АП-НОРЦ покажаа дека рејтингот на претседателот се движи околу 30 проценти, односно 36%, 35% и 33%, што е близу до неговите најниски бројки.
Анкетата на Центарот за истражување на јавни работи АП-НОРЦ, објавена во понеделникот, покажа дека седум од 10 Американци ја опишале економијата како лоша и сметаат дека земјата се движи во погрешна насока.
Анкетата покажа дека управувањето со економијата од страна на Трамп паднало на 30%, во споредба со 38% во март, додека 72% рекле дека земјата се движи во погрешна насока, бројка непроменета од февруари. Само 23% го одобруваат начинот на кој тој се справува со трошоците за живот, додека 76% не го одобруваат.
Анкета на Ројтерс-ИПСОС објавена во средата, исто така, покажа дека карактеристичните политики на Трамп за депортација на мигранти би можеле да им наштетат на републиканците на конгресните избори во ноември: 52% од Американците рекле дека е помалку веројатно да поддржат кандидат кој го поддржува пристапот на Трамп кон депортациите, значително повеќе од 42% кои рекле дека е поверојатно да поддржат таков кандидат.
Анкетата, исто така, покажа дека поделбата по ова прашање е поголема кај партиски неопределените гласачи, односно независните, при што 57% велат дека претпочитаат кандидат кој се спротивставува на депортациите на Трамп, а 32% претпочитаат кандидати кои го поддржуваат Трамп по ова прашање.
Имиграциската политика на претседателот беше поддржана од 50% од земјата во неделите по неговата инаугурација во јануари 2025 година. Но, според Ројтерс, само 40% моментално ја одобруваат. По судирите меѓу агентите за спроведување на имиграцијата и демонстрантите на почетокот на годината, што резултираше со двајца смртни случаи на демонстранти во Минеаполис, администрацијата го забави притворањето на имигрантите.
Анкетата на Ен-Би-Си одвоено покажа дека личниот рејтинг на одобрување на Трамп достигна најниско ниво во вториот мандат, при што 37% од возрасните го одобруваат работењето на Трамп како претседател, додека 63% не го одобруваат. Меѓу нив, 50% рекоа дека силно не го одобруваат.
И покрај некои знаци на расцепување во базата на Трамп, оваа анкета покажа дека 83% од републиканците сè уште му даваат на Трамп позитивен рејтинг на одобрување, што е намалување од 4 поени во однос на почетокот на оваа година – а неговото справување со економијата беше силно одобрено од 52% во споредба со 58% претходно.
Но, предизвиците со кои се соочуваат републиканските кандидати за да ги одбранат своите двојни мнозинства во Конгресот се очигледни. Анкетата покажа дека една третина од Американците веруваат дека земјата е на вистинскиот пат, додека две третини веруваат дека е на погрешен пат.
Две третини, или 67%, рекоа дека не го одобруваат справувањето на Трамп со војната со Иран, а една третина го одобруваат. Овие бројки стануваат сè поочигледни кај демократите и независните, покажувајќи дека речиси сите демократи и 82% од независните не се согласуваат, но 74% од републиканците се согласуваат.
Вкупно мнозинство од 61% изјавиле дека САД не треба да преземаат понатамошни воени дејствија во Иран.
Но, Трамп и Републиканската партија наоѓаат поголема поддршка кога станува збор за притисокот да им се наложи на гласачите да покажат лична карта со фотографија и барања за доказ за државјанство.