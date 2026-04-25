Рејтингот на Путин паѓа седма недела по ред

Рејтингот на рускиот претседател Владимир Путин продолжува да паѓа седма недела по ред, поради засилените ограничувања на интернетот и блокирањето на Телеграм.

Во текот на неделата од 12 до 19 април, рејтингот на Путин за работа падна за уште 1,1 поен и четврта недела по ред достигна ново најниско ниво од почетокот на војната – 65,6 проценти, објави аналитичкиот центар ВТсИОМ.

Од почетокот на март, неговиот рејтинг падна за 12,2 поени. Како резултат на тоа, падот на „одобрувањето“ на Путин е најостар од 2018 година, кога Кремљ објави зголемување на возраста за пензионирање.

Дури и за време на мобилизацијата во 2022 година, рејтингот на Путин не падна толку брзо (4,7 поени).

„Она што се гледа во податоците на ВТсИОМ повеќе не е статистичка грешка, туку симптом“, смета политикологот Илја Грашченко.

„Општеството почнува да се заморува… ограничувањата се множат, нема видливи подобрувања на хоризонтот, а негативноста повеќе не е маргинална и станува општествено прифатлива. Исто така е важно забраните да бидат испреплетени со економска стагнација“, нагласи Грашченко.

„Општеството може да толерира ограничувања кога гледа чувство на цел, рок и компензација. Но, кога ограничувањата се придружени со чувство на лично економско влошување, нема мобилизација, туку тивко отуѓување“, вели тој.

Путин неодамна коментираше за ограничувањата наметнати на Интернет, јасно ставајќи до знаење дека Кремљ нема планови да ги ублажи.

„Приоритет секогаш ќе биде обезбедувањето безбедност“, рече Путин, додавајќи дека „некои прекини“ на интернетот се поврзани со борбата против тероризмот и дека владата и безбедносните служби мора да обезбедат пристап до ограничен список на страници што властите им ги дозволуваат на граѓаните.

Властите постојано го објаснуваат исклучувањето на интернетот или мобилната врска со „безбедносни мерки“, но оваа формулација би била поискрена ако се додаде еден збор – „мерки за обезбедување на безбедноста на Путин“, напиша политикологот Абас Галијамов на Телеграм.

„Сè што режимот прави сега е направено со една единствена цел – зачувување на моќта на Путин. За него, зачувувањето на моќта е пред сè прашање на безбедност. Тој создаде толку многу непријатели и изврши толку многу дејствија што може да се чувствува релативно безбедно само ако целиот систем работи за да го заштити“, смета Галијамов.