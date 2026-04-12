Редици за гласање во Унгарија. Орбан: Тоа значи само едно

Унгарија денес гласа на избори што би можеле да го завршат 16-годишното владеење на премиерот Виктор Орбан, да ја потресат Русија и да ги потресат десничарските кругови низ Западот, вклучително и Белата куќа на американскиот претседател Доналд Трамп.

Орбан, евроскептичен националист, создаде модел на „нелиберална демократија“ што движењето на Трамп „Make America Great Again“ (MAGA) и неговите обожаватели во Европа го гледаат како модел за углед, објавува Ројтерс. Но, многу Унгарци се сè повеќе незадоволни од Орбан по три години економска стагнација и зголемување на трошоците за живот, како и извештаите за олигарси блиски до владата кои акумулираат сè поголемо богатство.

Излезноста на изборите во Унгарија е значително поголема отколку пред четири години, а зголемувањето е видливо низ целата земја. Дури и во округот со најниска излезност, 10 процентни поени повеќе гласачи гласале до 13 часот. Според Националната изборна канцеларија, најголема излезност е забележана во округот Пешта, каде што 58,01 процент од гласачите со право на глас излегле на гласање.

Од друга страна, најниска излезност имаше во округот Саболч-Сатмар-Берег. Во изборната единица број 4, со седиште во Вашароснамени, гласаа 44 проценти од гласачите, но ова е сепак за 10 процентни поени повеќе отколку на парламентарните избори во 2022 година. Меѓу трите изборни единици со најниска излезност во целата земја е изборната единица број 5, со седиште во Матешалка, која исто така забележа зголемување на излезноста од 10 процентни поени во споредба со изборите пред четири години.

Тензии на изборите. Има и обвинувања за купување гласови

Михали Гер, локален советник на Зелените во селото Албертирса, изјави за „Политико“ дека во неговата област на луѓето им биле понудени до 30.000 форинти, или 80 евра, за да гласаат за Фидес. Реагирајќи на ваквите обвинувања, унгарскиот бизнисмен Ѓерѓ Ваберер објави на Фејсбук во неделата дека ќе даде 300.000 форинти на секој што ќе открие изборна измама.

Поради сомнежи за регуларноста, изборите ги следат стотици меѓународни набљудувачи. Меѓу нив се десетина европратеници од десничарската група Патриоти за Европа, како и стотина набљудувачи поврзани со групи блиски до Орбан.

И партијата Тиса на Петер Маѓар и Фидес на Орбан воспоставија свои системи за пријавување на изборни неправилности, вклучувајќи телефонски линии и наменски е-адреси. Владејачката партија тврди дека повеќето од пријавите се против опозицијата.

„Огромното мнозинство од овие прекршувања се поврзани со Тиса. Тие најгласно извикуваат „измама“, но всушност тие се оние што ја прават“, рече пратеникот на Фидес, Чаба Дометор, во недела наутро. Тој додаде дека „врз основа на пријавите до Фидес, идентификувани се 639 случаи на изборни неправилности, а 74 полициски извештаи се во тек“.

Опозицискиот лидер Петер Маѓар рече дека ќе ги прифати резултатите освен ако нема сериозна изборна измама и ги повика гласачите да пријават каква било сомнителна активност. Тој рече дека Тиса ќе победи ако изборите бидат фер и слободни, обвинувајќи ја владата на Орбан дека подготвува операции со лажно знаме за поништување на резултатите во изборните единици каде што Тиса победи.

Од друга страна, меѓународниот портпарол на Орбан, Золтан Ковач, на социјалната мрежа X ја обвини Тиса дека подготвува терен за напад врз владини згради во случај на пораз. Тој коментираше за локацијата каде што Тиса планира да ги следи резултатите од изборите, истакнувајќи дека е само на неколку улици од резиденцијата на премиерот.

„Локацијата е важна, а оваа зборува многу“, напиша Ковач.

„Кратка прошетка е доволна за да се префрли толпата од „следење на резултатите“ на „преземање акција“. Ако исходот е неповолен, овој аранжман овозможува брза мобилизација на политички чувствително место. Во напнат момент, близината може да се претвори во ескалација“, предупреди тој.

Орбан: Многу луѓе гласаат. Тоа значи само едно

Унгарскиот премиер Виктор Орбан, исто така, зборуваше за високата излезност од 37,98 проценти. Тој објави порака до гласачите на својот Фејсбук профил, нагласувајќи ја важноста на гласањето за безбедноста на земјата.

„Многу луѓе гласаат. Ова значи едно: ако сакаме да ја заштитиме безбедноста на Унгарија, ниту еден патриот не смее да остане дома!“, рече премиерот.

Повеќе од половина од 7,53 милиони гласачи гласаа до 13 часот во недела на парламентарните избори во Унгарија, објави Ројтерс.

До 13 часот, излезноста беше 54,14 проценти, што е значително зголемување во однос на 11 часот наутро, кога излегоа 37,98 проценти од гласачите. Аналитичарот Матијаш Боди од „Валасзаси Гефрајз“ очекуваше утринската активност во помалите населби да се забави околу пладне.

Овогодинешната излезност на гласачите е значително поголема во споредба со изборите во 2022 година, кога 40,01 процент од гласачите гласаа до 13 часот. Покрај тоа, излезноста регистрирана оваа година до 11 часот наутро, која изнесуваше 37,98 проценти, беше само малку помала од вкупната излезност до 13 часот на изборите пред четири години.

Големи толпи унгарски граѓани кои гласаат во странство се забележани на гласачките места низ Европа. Долги редици се формираат, меѓу другото, во Малага, Стокхолм, Копенхаген, Осло и Минхен, а на некои места редици траат повеќе од еден час, објавија унгарските медиуми.

Според читател од Малага, каде што гласачкото место е организирано во хотел, гласачите што живеат во Будимпешта чекаат на ред од еден до еден и пол час. Поради големите толпи, гласачите со однапред купени авионски билети, кои допатувале во градот исклучиво за да гласаат, имаат предност. Слична е ситуацијата и во Стокхолм, каде што читател со адреса во Будимпешта исто така чекал еден и пол час за да гласа.

Долги редици се забележани и во Копенхаген, каде што, според читателите, гласачите покрај гласањето чекаат и популарниот унгарски десерт kürtőskalács. Избирачките места во Осло и Минхен се исто така преполни, каде што е забележана и голема излезност.

Ситуацијата во Осло е особено интересна. Според еден гласач, пред четири години речиси никој немало на гласачкото место, додека оваа година се формираат долги редици.