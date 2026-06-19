Речиси сите патници од крузерот зафатен со хантавирус пуштени од карантин во Холандија

Ротердам – Речиси сите патници и членови на екипажот на крузерот „Хондиус“ што беше жариште на хантавирус, добиле дозвола да се вратат во своите домови по завршувањето на карантинот во Холандија, соопшти генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Аданом Гебрејесус.

Според податоците на СЗО, на бродот се регистрирани и потврдени 12 случаи, како и еден случај поврзан со бродот, од кои три лица починале. Епидемијата предизвика меѓународна здравствена тревога.

Крузерот под холандско знаме испловил од Ушуаја на 1 април и посетил неколку изолирани острови во Јужниот Атлантик, пред да се упати кон Зеленортските Острови и потоа кон Тенерифе, каде што преостанатите патници биле евакуирани.

Поларниот експедициски брод на 18 мај пристигна во Ротердам, со намален екипаж кој мораше да остане во карантин неколку недели.

„Речиси сите патници и членови на екипажот на ‘Хондиус’ кои беа ставени во карантин во Холандија веќе добија дозвола да се вратат во своите домови, вклучително и странските државјани“, објави Тедрос на социјалната мрежа „Икс“.

Тој додаде дека од 2 мај наваму не се регистрирани нови случаи ниту нови смртни случаи и дека состојбата останува стабилна.