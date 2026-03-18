Речиси две третини од жителите на Виена ретко или никогаш не користат автомобил, според најновата анализа на мобилноста објавена од Австриската организација за одржлива мобилност (VCO), врз основа на податоци од Австриската статистичка агенција (Statistik Austria).

Според истражувањето, 47 проценти од луѓето во Бечли никогаш не користат автомобил, додека 16 проценти го прават тоа само ретко, што изнесува вкупно 63 проценти. На ниво на цела Австрија, овој удел изнесува 34 проценти. Во Беч, веројатно има четири пати повеќе луѓе кои никогаш не возат отколку луѓе кои користат автомобил секој ден, но 12 проценти од нив.

Така, овој замок е дефинитивно прв во Австрија во однос на уделот на граѓани кои воопшто или многу ретко користат автомобили. По него следат покраините Форарлберг со 34 проценти и Тирол и Салцбург со по 33 проценти, додека овој удел е најмал во Долна Австрија со 22 проценти.

„Како голема метропола, Виена има густа мрежа на јавен превоз и добра пристапност до продавници и услуги, што им овозможува на жителите да се движат без автомобил секој ден и во исто време да заштедат пари“, рече Михаел Швендингер, експерт за VCO.

Помалку автомобили значи помалку метеж, бучава и загадување, или подобар квалитет на живот за граѓаните. Податоците исто така покажуваат дека одењето е најчестата форма на движење во Виена – 73 проценти од жителите пешачат секој ден до своето работно место, училиште или постојка за јавен превоз. 40 проценти од граѓаните користат јавен превоз секој ден, додека дополнителни 26 проценти го прават тоа неколку пати неделно.

Експертите истакнаа дека дополнителниот развој на велосипедската инфраструктура, пешачките зони и подобрите врски со јавниот превоз можат дополнително да ја намалат зависноста од автомобили.

„Кога луѓето имаат безбедна велосипедска патека или удобна пешачка зона, многу е поголема веројатноста да изберат да пешачат или да возат велосипед наместо автомобилот“, рече Швендингер.

Сепак, предизвиците сè уште постојат, особено кога станува збор за големиот број автомобили што доаѓаат од околните области секој ден. Едно од можните решенија е подобрување на јавниот превоз помеѓу градот и приградските општини, вклучително и воведување брзи автобуски линии со приватни ленти, при што еден автобус може да замени до 50 автомобили.