Речиси 20 држави се вклучени во договорите за дронови со Украина

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, денеска изјави дека досега речиси 20 држави се вклучени во договорите за дронови.

– Продолжуваме со речиси секојдневна комуникација со претставници на САД. Рустем Умеров денеска ме информира за резултатите од неговите состаноци со Стив Виткоф и Џаред Кушнер. Важно е Америка да остане ангажирана во дипломатијата и особено да дејствува како посредник во прашањето за размена на затвореници – објави Зеленски на платформата „Икс“.

Зеленски наведе дека Умеров доставил посебен детален извештај за контактите со земјите заинтересирани за договори за беспилотни летала со Украина.

– Речиси 20 земји во моментот се вклучени во разни фази. Четири договори веќе се потпишани, а првите договори во рамките на овие договори сега се подготвуваат. Во тек се подготвителни процедури со други земји за политички аранжмани што ќе го отворат патот за компаниите – наведе Зеленски.