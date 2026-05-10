Разиграниот министер повторно го украде шоуто во Будимпешта

Прославениот унгарски танцувачки политичар повторно ја украде претставата во саботата со импровизирана изведба на фасцинантен танц на скалите на унгарскиот парламент. Идниот министер за здравство Жолт Хегедуш ги воодушеви илјадниците луѓе што се собраа да ја прослават инаугурацијата на новиот унгарски премиер, Петер Маѓар, со својот танц.Проевропскиот центрист положи заклетва како премиер на Унгарија, со што официјално заврши 16-годишното владеење на Виктор Орбан.

Церемонијата во саботата, на која Маѓар ги повика граѓаните да му се придружат во „заедно пишување на унгарската историја“ и „преминување на прагот на промена на режимот“, се одржа еден месец откако неговата опозициска партија Тиса освои убедлива победа на парламентарните избори.

Резултатот од изборите предизвика бран ентузијазам во Будимпешта и во странство, бидејќи Орбан и неговото популистичко националистичко движење долго време се сметаат за модел од глобалната крајна десница.Обраќајќи се пред десетиците илјади поддржувачи собрани пред парламентот, новиот премиер го опиша патот кон промените како исклучително долг и честопати исполнет со пречки. Но, тој нагласи дека Унгарците конечно имаат причина да слават.