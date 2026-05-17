Ракетите со кои Русија убиваше цивили во Киев се полни со американски делови, пишува „Фајненшел тајмс“

Руските крстосувачки ракети употребени во смртоносниот напад врз Украина во четвртокот биле произведени оваа година и содржат западни компоненти и покрај санкциите, соопштија украинските власти.

Во нападот врз станбена зграда во Киев загинаа најмалку 24 лица, а фотографиите од остатоците од ракетата сугерираат дека станува збор за ракета „Х-101“, една од најнапредните крстосувачки ракети на Русија. Сликите се прегледани од украински официјални лица, независен експерт и „Фајненшел тајмс“.

Врховниот украински службеник за санкции, Владислав Власјук, изјави за „Фајненшел тајмс“ дека сите крстосувачки ракети „Х-10“1 што го погодија Киев и беа анализирани од украински експерти биле произведени во вториот квартал од 2026 година. Тоа ја вклучува и ракетата што ја погоди станбената зграда во главниот град.

„Секоја ракета содржела повеќе од 100 компоненти произведени на Запад“, напиша Власјук на Икс.

Во идентична ракета „Кх-101“ што беше проверена по нападот на 20 јануари, пронајдени се чипови од американски компании како што се Texas Instruments, AMD и Kyocera AVX, како и германската Harting Technology Group, холандската Nexperia и други.

Ова произлегува од документ што Канцеларијата на претседателот Володимир Зеленски го достави до „Фајненшел тајмс“. Неколку делови носеа сериски броеви што укажуваат на производство во текот на 2024 и 2025 година, долго по воведувањето на санкциите. Неколку компоненти од кинеско и тајванско производство беа пронајдени и во остатоците од јануари.

Украинските воздухопловни сили соопштија во четврток дека од 56-те ракети лансирани од Русија во најголемиот комбиниран напад во војната во рок од 24 часа, 35 биле „Кх-101“. Оваа ракета лансирана од авион е исто така произведена во варијантата „Кх-102“, која носи нуклеарна боева глава.

Зеленски рече дека помеѓу среда и четврток, Русија лансирала повеќе од 1.560 дронови врз украинските градови, што заедно го претставува најголемиот комбиниран напад со ракети и дронови во војната.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека започнало „масовен напад со високопрецизно оружје со долг дострел од копно, воздух и море“, вклучувајќи хиперсонични ракети „Кинжал“, како и дронови, против украинските одбранбени објекти и инфраструктура.

Тие тврдеа дека нападите, започнати откако истече тридневното примирје посредувано од САД во вторникот, биле одговор на украинските напади. Министерството изјави дека сите ракети ги погодиле своите наменети цели и не коментираше за нападот врз станбената зграда.

Производство и покрај санкциите

Русија го зголеми производството на ракетата „Х-101“ од почетокот на инвазијата на Украина во 2022 година. Според претходен извештај на ФТ, производството во 2024 година било осум пати поголемо отколку пред војната. Во тоа време, руските сили уништија детска болница во Киев со ракета „Х-101“ која исто така користела западни компоненти.

Иако Русија значително го прошири својот производствен капацитет, таа останува зависна од компоненти дизајнирани од Запад во клучните области, вклучително и микроелектрониката. Со оглед на тоа што многу од овие производи се предмет на контрола на извозот од САД, голем дел од нив сега се произведуваат во Кина.

Спроведувањето на правилата за извоз е тешко: откако западните компании ќе продадат компоненти, трети страни можат да ги препродадат на руски купувачи. Некои компоненти што се наоѓаат во руските ракети, исто така, се покажаа како фалсификувани, а кинеските фабрики прават клонови на западни делови.

Анализа на остатоците од ракетата

Фабијан Хофман, експерт за ракетна технологија на Универзитетот во Осло, ги прегледал фотографиите и рече дека остатоците личеле на оние од ракетата „Кх-101“, „врз основа на она што го сметам за остатоци од турбовентилаторниот мотор и конструкцијата на авионот“.

„Со оглед на профилот на штетата, станува збор или за балистичка ракета или за крстосувачка ракета“, рече тој. „Нема шанси ова да било дрон“.

Не е јасно што целела руската војска, ако не станбена зграда. Руските сили намерно целеле цивилна инфраструктура во текот на војната. Сепак, ракетите „Кх-101“ можат да бидат оттргнати од курсот и со електронско војување.

„Би рекол дека станува збор или за залутан проектил, намерна одлука за насочување или грешка на руската разузнавачка служба“, рече Хофман. Тој додаде дека попречувањето можело да игра улога. „Алтернативно, можело да имало системски дефект што го спречил системот за насочување да функционира правилно“, додаде тој.