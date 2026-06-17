Радев ја презема улогата на Орбан: Тој е против санкции за рускиот патријарх Кирил

Бугарија се спротивставува на европските санкции против рускиот патријарх Кирил, потврди министерката за надворешни работи Велислава Петрова-Чамова.

Бугарија, исто така, не поддржува некои од дискутираните санкции во енергетскиот сектор, кои би влијаеле на подружниците на „Лукоил.

Според Петрова, можните дејствија против патријархот Кирил се симболични и не би биле продуктивни.

„Бугарија се спротивставува на санкциите од симболична природа кои не вршат економски притисок“, истакна Петрова.

Според неа, санкциите против патријархот Кирил би биле „контрапродуктивни и би создале средина за антиевропска пропаганда дека Европа се меша во црковните работи“.

Таа објасни дека дискутираните санкции влијаат на финансиските средства околу него. „Не мислам дека ограничувањето на финансиските средства на рускиот патријарх во одредени банки ќе ги спречи неговите активности, какви и да се тие“.

„Бугарската позиција е јасна: ние поддржуваме санкции кои имаат економски ефект и не им штетат на земјите-членки повеќе отколку што ѝ штетат на Русија и кои не се симболични по природа“, истакна министерката за надворешни работи.

Патријархот Кирил е една од највлијателните религиозни личности во Русија, со значително политичко влијание. ЕУ првпат се обиде да го додаде Кирил на црната листа во 2022 година, обвинувајќи го за поддршка на целосна инвазија на Украина и ширење ревизионистичка пропаганда.

Тогаш владата на Виктор Орбан го блокираше предлогот, нарекувајќи го „прашање на верската слобода“.

Информациите за бугарската позиција првпат ги објави „Политико“, повикувајќи се на двајца дипломати.

Пакетот беше предложен од Европската комисија на 9 јуни, а се очекува да биде усвоен до крајот на јули.

Бугарија досега зазеде претпазлив став за прашања поврзани со Руската православна црква и нејзиниот поглавар, патријархот Кирил.

За време на претходните дискусии за европските санкции против него, Софија беше меѓу земјите што изразија резерви, тврдејќи за потребата од заштита на верската слобода и избегнување мерки против духовните водачи.

Бугарија не излезе со став по рускиот напад во кој беше запален дел од Киевско-печерската лавра. Огромниот средновековен црковен комплекс во центарот на Киев, кој е под заштита на УНЕСКО и е еден од симболите на православието.

Лидерот на Продолжуваме со промената, Асен Василев, коментираше дека не гледа проблем во воведувањето санкции против рускиот патријарх Кирил, бидејќи според него не зборува за свештеник, туку за лице поврзано со руските служби.

„Доколку имало санкции против свештеник, можеби требало да се разгледа прашањето. Меѓутоа, во овој случај станува збор за г-дин Владимир Гунѓаев, кој е вработен во КГБ. Сосема е разумно да се воведат санкции против вработен во руските служби. Не гледам проблем во ова“, истакна Василев.

Европската комисија објави дека очекува предлогот за ново продолжување на санкциите против Русија поради војната во Украина брзо да биде одобрен.

„Во вчерашното соопштение на Г7 беше забележано дека е време да се зголеми притисокот врз Русија, работиме во оваа насока. Разговараме со земјите од ЕУ и ќе продолжиме конструктивно да го дискутираме поднесениот предлог, со надеж дека ќе биде одобрен што е можно поскоро“, изјави портпаролот на комисијата на прес-конференција како одговор на прашање поврзано со наводите во некои медиуми дека Бугарија се спротивставува на дел од предлогот.

Владата на Румен Радев претходно објави дека ја суспендира директната воена помош за Украина, а кратко пред тоа не поддржа специјален трибунал за Владимир Путин.