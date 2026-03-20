Путин воведува „дигитален Гулаг“ во Русија

Рускиот режим го зема примерот на Иран и Кина во својата кампања за интензивирање на блокирањето и исклучувањата на интернет ресурсите, што влијаеше на десетици региони и поголеми градови, вклучувајќи ја и Москва, објавува Ројтерс, повикувајќи се на два извори запознаени со ситуацијата.

Според соговорниците на агенцијата, Москва го проучила искуството на Кина, која стои зад „Големиот заштитен ѕид“, и Иран, каде што интернетот редовно се исклучува како одговор на јавните протести. Потоа, на службениците им беше дадена задача да најдат начин да блокираат големи сегменти од интернетот, и мобилниот и жичниот, а истовремено да ја контролираат онлајн комуникацијата.

Извори на Ројтерс велат дека Кремљ го смета блокирањето на месинџерите и прекините на интернетот за клучни за зајакнување на безбедноста и обезбедување национално единство, бидејќи верува дека Западот се обидува да посее раздор во општеството.

Одлуката за блокирање и нарушување веројатно од тајната служба ФСБ, изјави поранешен функционер на Кремљ за „Фајненшел тајмс“. Жителите на руските региони се жалат на прекини на интернетот од минатата година. До март, бројот на федерални субјекти каде што мобилниот интернет е прекинат достигна 67. „Бели листи“ на страници дозволени од властите беа воведени во 72 региони.

„Дигиталниот Гулаг“ стигна до Москва, каде што и интернетот и поврзаноста исчезнаа во рамките на Садоволе колцо (идеалниот центар на градот). Како резултат на тоа, некогаш просперитетен град, кој се гордееше со своето ниво на дигитален развој, почнува да се враќа „назад во каменото доба“, вели Саркин Дарбињан, коосновач на RKS Global.

До неодамна, властите се обидуваа да ги заштитат Русите од последиците од војната, но сега приоритетите се менуваат, верува тој: „Удобноста и услугите се ставаат во втор план во однос на главниот приоритет – обезбедување на сопствената безбедност“.

Во 2017 година, Владимир Путин нареди создавање на де факто „одделен интернет“ за Русија – со свој систем на ДНС сервери, кој го „дуплира“ постоечкиот, е независен од контролата на меѓународните организации и би ги заштитил руските корисници од „целни влијанија“. Една година подоцна, се појави закон за „суверен Рунет“, кој значително ги прошири овластувањата на Роскомнадзор за управување со сообраќајот во земјата.

На 20 февруари 2026 година, Путин потпиша закон со кој операторите се обврзуваат да ги исклучат интернетот и мобилните врски на Русите на барање на ФСБ.

Зголемената дигитална изолација се заканува да ја претвори Русија во нешто како „голема нуклеарно вооружена Северна Кореја“, вели Александар Габуев, директор на Карнеги Берлинскиот центар за проучување на Русија и Евроазија. Исклучувањето на интернетот им штети на бизнисите, а загубите само во Москва достигнуваат 1 милијарда рубли дневно. Но, за ФСБ, економските загуби тешко дека се значајни: „Безбедноста значи многу повеќе од какви било деловни загуби“, изјави извор близок до Кремљ за ФТ.

Ширењето на системот на „бела листа“ е само прашање на време. Очигледно, мобилниот интернет се користи како полигон за тестирање за понатамошно заострување на контролата врз целиот интернет во Русија.