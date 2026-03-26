Путин го ограничува извозот на готовина и злато

Рускиот претседател Владимир Путин вчера потпиша декрети со кои се ограничува извозот на готовина и злато како дел од поширока кампања за борба против сивата економија и спречување на одливот на капитал.

Според еден декрет, пренесувањето рубљи преку границите на Русија во Евроазиската економска унија (ЕАЕУ) ќе биде забрането во еквивалент на повеќе од 100.000 долари по девизен курс на Банката на Русија од 1 април, со одредени исклучоци.

Друг декрет забранува извоз на златни плочки со тежина поголема од 100 грама од Русија почнувајќи од 1 мај. Вклучува некои исклучоци и не се однесува на комерцијалните банки.

Двата декрети беа објавени на веб-страницата на владата.

И покрај официјалните напори за дигитализација, побарувачката за готовина се зголеми, со нето одлив на готовина од приближно 13,2 милијарди долари од банкарскиот систем само во јануари 2026 година, поттикнат од бизнисите кои се префрлаат во сивата економија за да избегнат зголемен данок на додадена вредност (ДДВ) и даноци.

Рускиот заменик-министер за финансии Алексеј Мојсеев изјави дека златото сè повеќе се користи како замена за странска валута во нелегални трансакции, поттикнувајќи одлив на капитал и активности за перење пари.

„Од 1 мај 2026 година, се воведува забрана за извоз на рафинирани златни плочки од Руската Федерација од страна на физички лица, правни лица и индивидуални претприемачи“, се наведува во документот.

Ослободувањата од плаќање на готовина важат само кога се извезуваат преку одредени меѓународни аеродроми, под услов извозникот да има банкарски изводи или други документи што го потврдуваат повлекувањето на средствата од банкарските сметки одредени од владата.

За златни плочки, се прават исклучоци кога извозот на рафинирани златни плочки се врши преку воздушни контролни пунктови преку руската државна граница на меѓународните аеродроми Внуково, Шереметјево, Домодедово и Кневичи, под услов да постои дозвола од Федералната комора за анализа на злато.

Исклучоци се прават и за случаи кога извозот на златни прачки го вршат правни лица и индивидуални претприемачи во земји кои не се членки на ЕАЕУ.