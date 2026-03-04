Путин: Би можеле да го запреме гасот за Европа

Рускиот претседател Владимир Путин во четвртокот предложи Русија веднаш да престане да ги снабдува европските пазари со гас и да се сврти кон поперспективни пазари.

Европската комисија ќе поднесе законски предлог на 15 април за трајна забрана за увоз на руска нафта, три дена по парламентарните избори во Унгарија, изјавија претставници на ЕУ во документ до кој дошол Ројтерс.

„А сега се отвораат и други пазари. И можеби е попрофитабилно за нас веднаш да престанеме да го снабдуваме европскиот пазар. Ајде да се префрлиме на тие пазари што се отвораат и да се етаблираме таму“, изјави Путин за руската државна телевизија.

„Но, ова не е одлука, ова е, во овој случај, она што се нарекува размислување на глас. Секако ќе ја упатам владата да работи на ова прашање заедно со нашите компании“.

Путин повтори дека Русија отсекогаш била сигурен снабдувач со енергија и ќе продолжи да соработува со оние партнери кои се самите сигурни, како што се Словачка и Унгарија.