Путин бара од олигарсите да донираат во воениот буџет

Владимир Путин ги замолил руските олигарси да донираат во намалениот буџет за одбрана на земјата за да ја продолжат инвазијата на Украина. Се очекува рускиот претседател да го продолжи конфликтот, кој започна во февруари 2022 година, сè додека Москва не ги обезбеди преостанатите области од источниот регион Донбас на Украина кои не се под нејзина контрола, според „Фајненшл тајмс“. Најмалку двајца бизнисмени му рекле на Путин дека би биле подготвени да дадат придонеси во буџетот за одбрана по разговорите во четврток, објави весникот.

Се смета дека Путин продолжува со инвазијата откако Украина одби еднострано да се повлече од Донбас за време на неодамнешните преговори посредувани од САД.Русија ќе биде во контакт со САД за нова рунда разговори за мировен договор штом условите дозволат, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков. Песков рече дека Русија не го изгубила интересот за мировни разговори, но додаде дека клучните прашања – вклучително и територијата – сè уште не се решени.

Сметката за одбрана на Кремљ се зголеми за 42% и достигна 13,1 трилиони рупии (121 милијарди фунти) минатата година и се обиде да ја стабилизира својата економија преку оданочување. Министерот за економија, Максим Решетников, изјави во четврток дека Русија размислува за уште еден неочекуван данок оваа година ако рубљата продолжи да слабее. Русија собра 320 милијарди рупии (2,95 милијарди фунти) преку еднократен данок од 10% за неочекувани приходи врз некои големи компании во 2023 година. Во јануари, Кремљ го зголеми ДДВ-то на 22% во обид да собере дополнителни 600 милијарди рупии во текот на три години од малите и средните претпријатија.

Буџетскиот дефицит на Русија за јануари и февруари се зголеми на повеќе од 90% од бројката проектирана за целата година, бидејќи американските санкции ја принудија Москва да продава нафта по значително намалени цени. Претходно, Путин предупреди дека руските компании и владата треба да имаат претпазлив пристап кога одлучуваат како да ги трошат неочекуваните добивки од повисоките цени на нафтата што произлегоа од војната на Блискиот Исток.

„Сега кога цените на нашиот традиционален извоз растат, но пазарите се во превирања, може да има искушение да се искористи ситуацијата“, им рече тој на бизнис лидерите во Москва.

Путин додаде дека ова искушение може да вклучува трошење на дополнителните приходи, исплаќање во дивиденди на компаниите или, во случајот на државата, проширување на буџетските трошоци.

„Мора да останеме претпазливи. Ако пазарите се свртат во една насока денес, утре би можеле да се свртат во друга“, додаде тој. „Потребен е умерен степен на конзервативизам и умерено конзервативен пристап, и во корпоративниот сектор и во јавните финансии.“

Во среда, украинскиот претседател, Володимир Зеленски, изјави за Ројтерс дека САД ја условуваат својата понуда за безбедносни гаранции за мировен договор во Украина со тоа што Киев ќе го отстапи целиот источен регион Донбас на земјата на Русија.

Зеленски рече: „Блискиот Исток дефинитивно има влијание врз претседателот Трамп, а мислам и врз неговите следни чекори.Претседателот Трамп, за жал, сè уште избира стратегија за поголем притисок врз украинската страна.Многу би сакал американската страна да разбере дека источниот дел од нашата земја е дел од нашите безбедносни гаранции.“