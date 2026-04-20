Психолог вели дека во врската ви е потребно повеќе едно нешто од љубовта

Љубовта е во центарот на вниманието, но новото истражување покажува дека она што навистина ги држи паровите заедно е нешто потивко, но многу поважно.

Психологот Марк Траверс вели да замислите дека седите спроти вашиот партнер – некој што ве сака, се труди и е секогаш тука за вас. Сепак, и покрај љубовта, понекогаш се чувствувате осамено. Не е дека љубовта не постои, туку дека нешто друго недостасува.

Повеќето луѓе би го нарекле ова „проблем со комуникацијата“, но психологијата нуди попрецизен одговор: Она што ви е најпотребно не е само љубов – туку да бидете видени и навистина разбрани.

Разликата е во ова: љубовта е чувство, но да бидете „видени и разбрани“ е практика

Можете длабоко да сакате некого, но сепак да не го разберете целосно. Со текот на времето, овој јаз помеѓу љубовта и вистинското разбирање станува извор на дистанца во врската.

Студија од 2024 година објавена во Journal of Experimental Social Psychology покажа дека луѓето се значително позадоволни во врските кога се чувствуваат разбрани од нивниот партнер отколку кога само мислат дека го разбираат својот партнер. Со други зборови: поважно е да се чувствувате видени, отколку да ја „гледате“ другата личност.

Зошто тоа се губи во врските

Со текот на времето, партнерите престануваат навистина да се набљудуваат едни со други и почнуваат да се потпираат на претпоставки. Тие мислат дека веќе знаат што мисли другата личност или како ќе реагира.

Сепак, луѓето постојано се менуваат. Кога партнерот чувствува дека другиот го гледа преку „старата верзија од нив“, тој почнува да се чувствува осамено дури и во врската.

Близината и физичкото присуство не се исто што и емоционалната поврзаност. Можете да делите дом, оброци и секојдневен живот, но сепак да не бидете емоционално присутни еден за друг.