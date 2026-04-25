Први меѓународни летови од Техеран од почетокот на војната

Прв пат откако започна војната меѓу САД и Израел пред околу два месеци, меѓународни летови полетаа од меѓународниот аеродром во Техеран, објавија државните медиуми. Авионите полетаа од меѓународниот аеродром „Имам Хомеини“ во Техеран на линии до Истанбул, Мускат и саудискиот град Медина, објавија државната новинска агенција ИРНА и државниот радиодифузер ИРИБ.

Медина е клучна дестинација за муслиманите кои сакаат да го извршат хаџот, годишното исламско поклонение во Мека. Иран го затвори својот воздушен простор за цивилен сообраќај откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз земјата на 28 февруари.

Иран одговори на нападите со напади врз земјите од Персискиот Залив кои се сојузници на САД, предизвикувајќи големи прекини во глобалниот воздушен сообраќај во клучните центри, вклучувајќи ги Дубаи и Абу Даби, а западните авиокомпании направија долги заобиколувања за да го избегнат регионот.

Постепеното повторно отворање на иранскиот воздушен простор доаѓа во услови на прекин на огнот постигнат со посредство на Пакистан, кој стапи на сила на 8 април. Во понеделникот, иранската воздухопловна управа му одобри на аеродромот Машхад на североистокот на земјата да прифаќа меѓународни летови, обидувајќи се да го намали притисокот врз аеродромот во Техеран. И покрај отворањето, европските авиокомпании продолжуваат да го избегнуваат иранскиот воздушен простор поради неизвесната безбедносна ситуација на Блискиот Исток и зголемената закана за цивилното воздухопловство.