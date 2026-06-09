Протестите во Албанија: Дали душата се продава за инвестиција на Џаред Кушнер?

„Така го најдовме. Пливавме до островот, отидовме на планинарење боси до врвот и бевме едноставно воодушевени. И во текот на многу години, развивме можност да помогнеме во реализацијата на неговиот потенцијал“.

Доколку жената што ја споделуваше својата желба да подобри странски остров се симнеше од брод на шверцери, нејзиниот сон ќе беше уништен во еден од оние центри за притвор на мигранти што албанската влада неодамна ги изгради со Италија. Но, бродот за кој станува збор беше мултимилионска јахта, а жената што планинареше боса до врвот беше Иванка Трамп. Остварувањето на сонот само бараше повикување на премиерот на земјата, Еди Рама, и волонтирање на нејзиниот сопруг, Џаред Кушнер, и една од неговите компании да претворат заштитена зона на диви животни во луксузни недвижности.

Албанската влада инсистира дека не е постигнат никаков договор. Но, ниту го криеше ентузијазмот. Кој можеше да ја обвини? По децении транзиција од комунизам во капитализам и долготрајни преговори за пристапување во ЕУ, Албанија изгуби повеќе од 1,2 милиони свои жители поради миграцијата. Има ниско ниво на производство, земјоделски сектор кој има очајна потреба од модернизација и сектор на високо образование кој е во криза уште од приватизацијата на универзитетите во 1990-те. Без индустриски, финансиски или човечки капитал што може да се понуди на глобалниот пазар, единственото нешто што преостанува да се продаде е природата. Дури и туризмот, кој неодамна е во пораст, бараше координирана владина кампања за подобрување на имиџот на земјата.

Одржливиот развој и заштитата на животната средина се лесни за барање, но скапи и тешки за реализација. Во услови на конкурентна глобализација, недвижностите и луксузниот туризам побрзо генерираат раст, дури и ако ја зголемуваат нееднаквоста и ги осиромашуваат природните ресурси. Моделите што се нудат се оние што побогатите земји ги испробаа пред 30 години, а сега се каат.

Албанците знаат дека шпекулациите со недвижности без државна поддршка значат дека обичните граѓани ќе се мачат да купат стан или да платат кирија. Тие знаат дека луксузниот туризам значи дека одморите во сопствената земја стануваат привилегија за малкумина. Без синдикати за кои може да се зборува и работничко движење кое се појавува само во снимки од комунистичката ера на парадите за 1 Мај, условите за работа се толку експлоататорски што само оние од земји во кои има уште поголема очај се подготвени да ги прифатат работните места што ќе се појават. Албанците едноставно ги пакуваат своите работи и се селат во други земји, каде што се соочуваат со злоупотреба и ксенофобија. Тие ги држат главите ниско, знаејќи дека тоа е цената што треба да се плати за иднината на нивните деца.

Во мај 2025 година, владејачката Социјалистичка партија победи на изборите по четврти пат. Со околу 44 проценти, излезноста беше историски најниска, и покрај проширувањето на гласот за прв пат и на Албанците од дијаспората. Немаше изборен манифест, немаше принципиелна дебата со опозицијата (чиј лидер, Сали Бериша, најчесто се појавуваше прикажан како був на владините социјални медиуми). Во земја каде што повеќе од 90 отсто од граѓаните ја поддржуваат европската интеграција, беше доволно да се налепат билборди со фотографии од европски пасоши и да се напише еден датум: пристап до 2030 година.

Ова е другата страна на европската интеграција: критиката кон владата станува опозиција на самата Европа. Нема избор помеѓу конкурентни визии за општеството, само помеѓу различни менаџери на истата неизбежна траекторија. Со политиката сведена на технократско владеење, единствената леќа низ која може да се чита политичкиот конфликт е „корупцијата“: како посткомунистичките општества да ја носат во крвта, како проблемот да беа индивидуални прекршувања, а не самите правила.

Со години Албанците го прифаќаа ова со истиот фатализам како што се прифаќа природна катастрофа. Сега, младите луѓе возвраќаат. Сегашните протести вклучуваат неодамнешен закон за стратешки инвестиции, кој го зацврстува олигархиското заземање на државата. Ескалираше кога тешката механизација се пресели во заштитено крајбрежно мочуриште, а вирално видео покажа како приватни обезбедувачи тепаат демонстрант додека државната полиција стои настрана.

Генерација научена да мисли дека единствените прашања се колку брзо да се изгради инфраструктура за туризам, колку брзо да се интегрира во ЕУ, колку ефикасно да се привлечат инвестиции, сега прашува: дали мора да биде вака? Дали демократијата мора да биде владеење на неколку супербогати?

Тоа е инспиративен пример за граѓански активизам што не го видов од падот на комунизмот, чија меѓународна видливост несомнено е потпомогната од медиумското внимание кон семејството Трамп. Но, зошто сега? Опозицијата со години се обидуваше залудно да ја мобилизира јавноста против, па, „корупцијата“. Пожари беа палени во парламентот и молотови коктели беа фрлани врз владини згради. Но, во случајот на Кушнер, опозицијата е едно со владата. Можеби токму ова им овозможи на илјадници млади луѓе да ги преплават улиците: сигурноста дека непослушноста нема да биде забележана. Трогателно е да се видат како пеат, танцуваат, ја чистат улицата по протестите и им подаваат цвеќе на полицајците. За разлика од старата опозиција, тие не се откажуваат од државата, туку инсистираат дека таа им припаѓа.

Во последниве години, одговорот на политичкото лишување од право на глас во посткомунистичка Европа беше растот на ксенофобични движења. Само крајната десница ги пожнеа придобивките од антисистемските протести. Албанскиот случај докажува дека е можен поинаков вид мобилизација. Далеку од регресивен национализам или носталгија, единствениот повик на движењето за собирање „Албанија не е на продажба“, одразува нешто што социјалистичката влада го заборавила: дека самопочитувањето е предуслов да биде почитуван од другите и дека луѓето кои се подготвени да ја продадат својата душа за инвестиција, на крајот, ќе откријат дека душата е единственото нешто вредно што го имале.

Постои нешто восхитувачко и кревко во движењето без лидери, без програма, без инфраструктура за да го одржат на долг рок. Движењата без лидер се потешки за кооптирање, но полесно се инфилтрираат и распрснуваат. За да бидат ефикасни, тие треба да се префрлат од отпор кон предлог, наоѓајќи го политичкото единство потиснато со собирање околу една единствена кауза.

Сепак, сè додека демократската политика е заробена од малкумина богати, политичарите доаѓаат и си одат, судењата против корупцијата го задоволуваат нагонот за казнување, а граѓанскиот активизам дава илузија за промена. Едно по едно, општествата се наоѓаат во истите парадокси на капиталистичкиот развој. Предизвикот не е само како да се заменат поединците, туку како да се изгради нов систем.

Сепак, барем еднаш, Албанија не треба да ја стигне Европа – таа може да води. Генерацијата што е подготвена да се мобилизира за алтернативен модел на развој, оној што го отфрла олигархиското заробување и ја поврзува заштитата на животната средина со демократскиот легитимитет, не треба да се плаши, туку да се слави. Наместо да стане „како остатокот од Европа“, како што некогаш велеше стариот слоган, Албанија би можела да му одржи лекција на стариот континент за самопочит.

(Леа Ипи е професорка по политичка историја и филозофија на Лондонската школа за економија и авторка на бестелерот „Слободна“. Текстот е објавен во „Гардијан“.)