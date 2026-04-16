Променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд

16/04/2026 07:18
Фото: Б. Грданоски

Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Наместа ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер.

Минималната температура ќе биде во интервал од 6 до 12, а максималната ќе достигне од 17 до 23 степени.

Во Скопје времето ќе биде променливо облачно, попладне во делови од котлината ќе има повремен дожд и услови за појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Минималната температура ќе се спушти до 10, а максималната ќе достигне 23 степени.

Според прогнозата на УХМР, следува период на променливо облачно и релативно топло време.

-Во петок и во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно и ќе дува умерен до засилен северен ветер. Од понеделник повторно се очекуваат локални врнежи од дожд и изолирана појава на грмежи, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи. 

Поврзани содржини

Без вода корисници на ул.„Капиштец“
По седум месеци пауза, денес Вардариште повторно гореше!
Муцунски не и верува на српска „Правда“, ќе истражува дали амбасадорот Колев направил инцидент во пијана состојба
Деканот на Економскиот факултет при УКИМ одликуван со „Витез од редот на академски палми“
Ѓорѓиевски ги прошета колегите од Кемниц, Гориција и Нова Горица низ Скопје
ВМРО-ДПМНЕ бара од СДСМ да не го анализира поразот на Орбан
Грејната сезона завршува, греењето продолжува под нови услови
ДУИ обвинува: „Мастерпланот“ за Чаршијата е тендерска шема за асфалт

Најчитани