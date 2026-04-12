Пролетно утро со темпeратури над нулата

12/04/2026 10:00

Утрово температурите во државата над нулата. На Попова Шапка, Mаврови Анови и во Лазарополе, 2 Битола, Берово, 4 Крива Паланка, Тетово, Охрид, Прилеп, Kрушево, 5 Претор, Демир Капија, 6 Штип, Виница, Велес, Кавадарци, 7 Скопје-Петровец, Скопје-Зајчев Рид, Куманово, Струмица, 9 Гевгелија, соопшти УХМР.

Во изминатите 24 часа до 08 часот врнежи од дожд од 1 l/m2 на Попова Шапка, каде има и снежна покривка од 32 см.

Времето денеска сончево и потопло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец.

Максималната температура ќе биде во интервал од 14 до 21 степен.

Во Скопје, сончево и потопло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Максималната температура ќе достигне до 21 степен.

Без вода дел од село Бардовци
Православните верници го слават Велигден
Сончево и потопло со мала до умерена облачност и умерен ветер
(Фотогалерија) Литургиска прослава на Христовото Воскресение – Велигден во Соборниот храм „Свети Климент Охридски“
Сиљановска – Давкова: Чинот на вапцање не е само обичај, туку и момент на семејна блискост
Македонија со второ најголемо поскапување на јајцата во Европа пред Велигден
„Безбеден град“ доаѓа и во Струмица
СДСМ: Владата ги остави граѓаните без мерки и пред Велигден

