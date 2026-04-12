Пролетно утро со темпeратури над нулата

Утрово температурите во државата над нулата. На Попова Шапка, Mаврови Анови и во Лазарополе, 2 Битола, Берово, 4 Крива Паланка, Тетово, Охрид, Прилеп, Kрушево, 5 Претор, Демир Капија, 6 Штип, Виница, Велес, Кавадарци, 7 Скопје-Петровец, Скопје-Зајчев Рид, Куманово, Струмица, 9 Гевгелија, соопшти УХМР.

Во изминатите 24 часа до 08 часот врнежи од дожд од 1 l/m2 на Попова Шапка, каде има и снежна покривка од 32 см.

Времето денеска сончево и потопло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец.

Максималната температура ќе биде во интервал од 14 до 21 степен.

Во Скопје, сончево и потопло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Максималната температура ќе достигне до 21 степен.