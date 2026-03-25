Пристапно предавање на новоизбраниот дописен член на МАНУ Драган Даутовски

25/03/2026 07:36

Новоизбраниот дописен член на Македонската академија на науките и уметностите Драган Даутовски денеска напладне во МАНУ ќе одржи пристапно предавање.

Предавањето на Даутовски е насловено „Топчестата глинена флејта од Македонија – праисториски музички инструмент“. 

Пригодна реч по повод пристапувањето на Даутовски во МАНУ ќе одржи академик Влада Урошевиќ.

Во музичкиот дел од настанот ќе настапат Камерниот гудачки оркестар „ФМУ Солисти“ и ученици од насоката за традиционална музика и игра во ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“-Скопје. 

