Принцот Вилијам и Кејт Мидлтон се вратија на БАФТА – елеганција во црно-бело

Англија- Откако ги пропуштија последните две години, принцот Вилијам и Кејт Мидлтон се вратија на БАФТА наградите!

Принцот Вилијам, кој е претседател на наградите на Британската филмска академија од 2010 година, ќе одржи говор за време на доделувањето на наградите, а принцот и принцезата од Велс ќе се сретнат со победниците и со номинираните за наградата EE Rising Star во бекстејџот. Кралското семејство, исто така, ќе оддаде посебна почит на покојната кралица Елизабета, предводена од актерката Хелен Мирен.

Тоа е едно од најпознатите појавувања на принцот Вилијам и Кејт од објавувањето на експлозивните мемоари на принцот Хари, „Резервен“. На БАФТА наградите во 2022 година, кои Вилијам и Кејт ги прескокнаа, водителот Ребел Вилсон се пошегува на сметка на принцот Ендру, принцот Хари и Меган Маркл. Нејасно е дали годинешниот домаќин Ричард Е. Грант ќе избегне да зборува за кралското семејство поради присуството на кралското семејство.

Најмногу номинации годинава – 14 има германскиот филм „All Quiet on the Western Front“ , „Banshees of Inisherin“ и „Everything Everywhere All At Onе “ со по десет номинации, „Elvis“ со девет и „ TAR“ со пет номинации.