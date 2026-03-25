Презентација на лесни оклопни возила „страјкер“ набавени од САД

25/03/2026 07:13

Владата и Министерството за одбрана денеска во касарната  „Страшо Пинџур“ во скопски Петровец ќе претстават 17 нови  лесни оклопни возила „страјкер“ (stryker), набавени од Соединетите Американски Држави. 

Како што соопшти Владата, оклопните возила „stryker“ се набавуваат од САД како дел од договорот за опремување на АРМ со лесни оклопни возила.

-Во рамките на соработката со САД се реализираат два договора на принципот Влада-со-Влада. Станува збор за лесните оклопни возила од типот JLTV и STRYKER. До овој момент се пристигнати сите JLTV – лесни оклопни возила вкупно 96, а на овој настан се промовираат првата испорака на дел од возилата STRYKER, 17 од предвидените 42, информира владината прес-служба. 

На презентацијата ќе присуствуваат премиерот Христијан Мицкоски, министерот за одбрана Владо Мисајловски, началникот на Генералштабот, генерал-мајор Сашко Лафчиски, заменик-шефот на Мисијата на Амбасадата на САД, Никол Варнс, и командантите на Командата за операции и првата пешадиска бригада. 

Предвидено е изјава за медиуми да даде премиерот Мицкоски.

