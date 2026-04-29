Преврат во Техеран, најтврдокорните ги заменија радикалите

Два месеци по почетокот на војната со САД и Израел, Иран повеќе нема ниту еден неоспорен свештенички арбитер на врвот на моќта – ненадеен прекин со минатото што може да го зацврсти ставот на Техеран додека размислува за обновени разговори со Вашингтон.

Од своето создавање во 1979 година, Исламската Република се врти околу врховен лидер со конечна власт за сите клучни прашања на државата. Но, убиството на ајатолахот Али Хамнеи на првиот ден од војната и воздигнувањето на неговиот ранет син, Моџтаба, доведоа до поинаков редослед доминиран од командантите на Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) и обележан со отсуство на одлучувачки, авторитативен судија.

Моџтаба Хамнеи останува на врвот на системот, но три лица запознаени со внатрешните размислувања велат дека неговата улога е во голема мера да ги легитимира одлуките донесени од неговите генерали, а не самиот да издава директиви, пишува Ројтерс.

Воениот притисок ја концентрираше моќта во потесен, потврд внатрешен круг вкоренет во Врховниот совет за национална безбедност (СНСЦ), канцеларијата на Врховниот лидер и ИРГК, кој сега доминира и во воената стратегија и во клучните политички одлуки, велат ирански функционери и аналитичари.

„Иранците се болно бавни во својот одговор“, рече висок претставник на пакистанската влада информиран за мировните преговори меѓу Иран и САД во кои посредува Исламабад. „Очигледно нема една командна структура за донесување одлуки. Понекогаш, им се потребни 2 до 3 дена за да одговорат“, наведува Ројтерс

Аналитичарите велат дека пречката за договор не се внатрешните борби во Техеран, туку јазот помеѓу она што Вашингтон е подготвен да го понуди и она што тврдокорната гарда на Иран беше подготвена да го прифати.

Дипломатското лице на Иран на разговорите со САД беше министерот за надворешни работи Абас Аракчи, на кого неодамна му се придружи претседателот на парламентот Мохамед Бакер Калибаф – поранешен командант на Гардата, градоначалник на Техеран и претседателски кандидат – кој за време на војната се појави како клучен канал помеѓу политичките, безбедносните и свештеничките елити на Иран.

Сепак, на терен, централниот соговорник бил командантот на ИРГК, Ахмад Вахиди, според еден пакистански и два ирански извори кои го идентификувале пред неколку недели како клучна фигура на Иран, вклучително и ноќта кога беше објавено примирјето.

Моџтаба, кој беше тешко повреден во првиот израелски и американски напад во кој беа убиени неговиот татко и други роднини, а тој беше обезличен со сериозни повреди на нозете, не се појавил јавно и комуницира преку помошници на ИРГК или ограничени аудио врски поради безбедносни ограничувања, изјавија две лица блиски до неговиот внатрешен круг.

Италијанска „Република“ пишува дека Галибаф во преговорите ќе биде заменет од ултраконзервативниот Саид Џалили (60), познат по одбивањето на нуклеарните отстапки.

Иранските медиуми пред неколку дена објавија дека Џалили (60), кој веќе ја води таканаречената „влада во сенка“, ќе го наследи Галибаф, кој наводно беше соборен за време на викендот. Имало жестока расправија, што е ретка во Техеран, помеѓу Галибаф и Џалили, ултрарадикален кој со години сонува за функцијата претседател, што сè уште не го постигнал.

Коалиција од парламентарци поврзани со Џалили, во рамките на фракцијата Фронт за стабилност (Пајдари), одби да потпише писмо поддржано од 290 колеги пратеници во кое се изразува поддршка за Галибаф во преговорите со САД.

Непотврдени гласини, исто така, сугерираат дека Џалили би можел да го замени Галибаф.

Џалили е посветен верник и ултрарадикален. За време на конзервативното претседателство на Махмуд Ахмадинеџад, тој преговараше со Западот шест години, а разговорите завршија со санкции, без никаков договор. Познат по својата непопустливост, тој отсекогаш го критикувал нуклеарниот договор со Иран потпишан од умерените луѓе под водство на поранешниот претседател Хасан Рохани, верувајќи дека Иран не треба да прави отстапки во врска со својата нуклеарна програма и наместо тоа треба да се фокусира на таканаречена економија на отпор за да избегне санкции.

Иран во понеделникот достави нов предлог до Вашингтон, кој според високи ирански извори предвидува при што нуклеарното прашање ќе се остави настрана на почетокот додека не заврши војната и не се решат споровите околу превозот во Заливот. Вашингтон инсистира дека нуклеарното прашање мора да се реши од самиот почеток.

„Ниту едната страна не сака да преговара“, рече Алан Ејр, експерт за Иран и поранешен американски дипломат, додавајќи дека и двете страни веруваат дека времето ќе ја ослабне другата – Иран преку влијание врз Ормуз и Вашингтон преку економски притисок и блокада.

Засега, ниту едната страна не може да си дозволи да се поклони, рече Ејр: Иранската ИРГК е претпазлива да не изгледа слаба пред Вашингтон, додека претседателот Доналд Трамп се соочува со притисок на среднорочните избори и малку простор за флексибилност без политичка цена.

„За двете страни, флексибилноста би се сметала за слабост“, рече Ејр.

Водена од револуционерниот исламизам и поглед на светот кој безбедноста е на прво место, Гардата ја гледа својата мисија како зачувување на Исламската Република дома, додека проектира одвраќање во странство.

Тој поглед, честопати споделен со тврдокорните во судството и клеричкиот естаблишмент, дава приоритет на ригидната централизирана контрола и отпор кон западниот притисок, особено во однос на нуклеарната политика и регионалниот дострел на Иран.

Во пракса, идеологијата на Гардата ја обликува стратегијата, а донесувањето одлуки е цврсто во нивни раце. Со земјата во војна и Али Хамнеи кој го нема, ниеден актер во системот нема моќ или простор да им се спротивстави, дури и да сака, велат за Ројтерс луѓето блиски до внатрешните дискусии.

Изборот со кој се соочува раководството на Иран повеќе не е помеѓу умерена и тврдокорна политика, туку помеѓу тврдокорна и уште потврда линија.

Промената означува одлучувачко преуредување на моќта од клеричкиот примат кон безбедносна доминација. „Преминавме од божествена моќ кон тврда моќ“, рече Арон Дејвид Милер, поранешен американски преговарач. „Од влијанието на свештениците до влијанието на Револуционерната гарда. Така се управува со Иран“.