Новите разузнавачки извештаи од Украина предизвикуваат бес: Се тврди дека се случиле случаи на канибализам во рамките на руската армија. Обвинувањата се базираат на пресретнати разговори и дневници за разговори.

Наводно, особено вознемирувачки инцидент се случил во ноември 2025 година во близина на Мирноград во регионот Донецк. Се вели дека војник со пrekar „Хромој“ убил двајца другари. Кога бил откриен, наводно бил во процес на обработка на нога со помош на мелница за месо.

Руските офицери го изразиле својот шок во разговор во Телеграм. Војникот потоа бил застрелан од неговите сопствени другари кога отворил оган врз нив. Разговорот содржел слики од отсечената нога и слика од неухранет војник, според „Тајмс“. Весникот објави дека автентичноста на фотографиите е потврдена со помош на специјализиран софтвер за вештачка интелигенција, кој не пронашол докази за манипулација.

Се вели дека еден офицер коментирал за инцидентот во гласовна белешка: „Немам поим од каде ја набавил таа мелница за месо. Тоа е најинтересното нешто во врска со тоа“. Се вели дека неговиот колега одговорил: „Не се хранат ли, или што? Не го разбирам тоа“. Подоцна во разговорот, офицерите разговарале и за слабото снабдување со храна: „Наскоро ќе се јадат и тука. Сите момчиња се ослабени. Сите добиваат само оброци за гладување“.

„Престани да јадеш луѓе, по ѓаволите!“

Понатамошните разузнавачки информации собрани од украинската тајна служба, исто така, укажуваат дека канибализмот е широко распространет во руската армија. На пример, се вели дека началникот на штабот на една бригада експлицитно наредил во декември 2025 година: „Без алкохол! Без дрога! Без канибализам!“

Во друг инцидент, командант наводно се соочил со војник со обвинение дека јадел луѓе: „Да речевте нешто, ќе ви кажев каде да одите и каде да набавите месо“. Според медиумските извештаи, разговорот продолжил: „Зошто, по ѓаволите, јадете „Хоколи“? Престанете да јадете луѓе“. Терминот „Хоколи“ е навредлив термин за Украинците.

Русија ги отфрли извештаите од украинската разузнавачка служба како „лажни“.

Извештаите за наводен недостиг на храна во руската армија се чини дека произлегуваат од логистичките неуспеси во Русија во текот на есенските и зимските месеци. Ова се должи на значителното зголемување на присуството на руските трупи во Украина на приближно 710.000 војници.

Русија води офанзивна војна против Украина повеќе од четири години. Досега, руските сили окупираа речиси една петтина од територијата на соседната земја. Со месеци имаше мало движење на фронтовските линии, а Русија претрпе големи загуби на персонал и постигна само ограничени успеси. (Велт)