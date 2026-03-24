Предвремени парламентарни избори во Данска

24/03/2026 08:28

Околу 4,3 милиони Данци со право на глас на денешните предвремени парламентарни избори ќе се изјаснат за кандидатите на 11 политички партии.

Лидерката на Социјалдемократската партија и актуелна премиерка Мете Фредериксен бара трет последователен мандат, а нејзин главен опонент е лидерот на десноцентристичката Либерална партија и министер за одбрана Троелс Лунд Поулсен.

Според анкетите, Социјалдемократите ќе останат партија со најмногу членови во Фолктинг (дански парламент), но не се очекува да обезбедат мнозинство. Данскиот парламент има 179 места од кои две се резервирани за Гренланд и две за Фарски Острови, што би можеле да бидат одлучувачки.

Центристичката партија Умерени на поранешниот премиер и актуелен министер за надворешни работи, Ларс Локе Расмусен, најверојатно повторно ќе игра клучна улога во формирањето на влада, како коалициски партнер на социјалдемократите.

Иако изборите се одржуваат во услови на зголемени тензии помеѓу Данска и САД за Гренланд, тоа не беше главна тема во кампањата. Партиите се фокусираа на домашни прашања како што се цените на храната и горивата, иднината на земјоделството, чистата вода за пиење и стандардите за благосостојба на животните на свињарските фарми. Додека десничарските популисти се обидоа да добијат поддршка со повици за построга имиграциска политика.

