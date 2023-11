Предновогодишна концертна бајка на Сара Мејс и „Крисмас грлс“ и Камерен Оркестар на Битола

Предновогодишниот период е секогаш резервиран за убави нешта, а 18.12.2023 година е дефинитивно датум резервиран за нова предновогодишна концертна бајка, со Sarah Mace & the Christmas Girls и Камерниот Оркестар на Битола. Под диригентската палка на единствениот Владимир Димовски, концертот ќе донесе комплетна новогодишна еуфорија во Македонска Филхармонија, а и ќе ја оживее премиерата на една поинаква зимска концертна приказна, насловена како „Jingle Bells Symphony“.

Концертот ќе започне во 20 часот и ќе вклучува нови аранжмани за оркестар и пет уникатни женски вокали. Публиката ќе има прилика да ужива во изведбата на светски најпопуларните Божиќни песни, како „Jingle Bells“, „Santa Claus is comin to town“, „Deck the halls“, „All I want for Christmas“ и многу други.

Овој бајковит музички репертоар ќе биде отпеан од исклучителните вокали на Сара Мејс, Калина Велковска, Полина Тасева, Ана Петановска и Теа Богатинова, зачинет со звуците на маестралните музичари од Камерниот оркестар на Битола.

Картите се веќе пуштени во продажба, а може да се купат на следниот линк: https://mktickets.mk/en/event-en/jingle-bells-symphony/

Покрај најавата на концертот за месец декември, Сара Мејс изминатиот викенд снимаше видео запис за нејзината нова песна, „Очи Вселена“, а истиот премиерно ќе биде прикажан во текот на следната седмица.