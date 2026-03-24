Познати се четвртфиналните двојки на Мастерсот во Мајами

24/03/2026 08:04

Формирани се четвртфиналните двојки во женска конкуренција на ВТА 1000 турнирот во Мајами, САД.

Актуелната шампионка Арина Сабаленка синоќа ја победи Кинезинката Женг Кинвен (6:3, 6:4) во четвртото коло. Во четвртфиналето, светската тенисерка број еден ќе се соочи со Американката Хејли Баптист.

Четвртфинални парови на турнирот во Мајами:

Арина Сабаленка (Белорусија) – Хејли Баптист (САД)

Елена Рибакина (Казахстан) – Џесика Пегула (САД)

Белинда Бенчиќ (Швајцарија) – Коко Гоф (САД)

Викторија Мбоко (Канада) – Каролина Мучова (Чешка).

Четвртфиналните натпревари ќе се одржат денес и утре.

