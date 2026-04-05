Повеќе од 3.400 учеснички ја истрчаа четиринаесеттата Авицена женска трка

05/04/2026 16:36

Трката која е посветена на припадничките на понежниот пол – Авицена Женска трка, денеска го одржа своето 14. издание со вкупно над 3.400 учеснички.

Оваа трка уште еднаш покажа дека жените без разлика на нивната возраст, имаат спортски дух и здравите навики ги користат секојдневно. 

„Со денешната 14. Авицена Женска трка, со 3400 учеснички, припадничките на понежниот пол покажаа дека се грижат за себе, своето тело и здравје. Исклучително сум среќна што оваа трка од година во година привлекува сѐ поголем број  натпреварувачки. Оваа година имавме и нова категорија на возраст над 80 години и сите аплаузи отидоа кон овие дами. Со ова докажуваме дека во спортувањето, границите успеавме да ги поместиме“, изјави Гордана Николовска од Сојузот на спортови на Скопје.

Стартот и целта на три километри долгат трка беа на булеварот „Илинден“ кај фонтаната Лотос.

Победничка на овогодинешното издание на Авицена Женска трка е Душица Јанковиќ, која патеката ја истрча за 11 минути и 24 секунди. Второто место ѝ припадна на Викторија Тодоровска, со истрчано време од 11 минути и 58 секунди, додека пиедесталот го заокружи Емили Ивановска, со време од 12 минути и 6 секунди.

Доделени беа и признанија за најбрзите во 10 возрасни категории. По доделувањето на наградите следуваше лотарија со извлекување на стартни броеви и најсреќните се здобија со подароци од партнерите на трката.

Авицена Женска трка и оваа година покажа дека се зголемува спортската култура кај женската популација и дека со добра организација секој може да води здрав живот.

 

