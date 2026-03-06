Построги правила за инфлуенсерите во Дубаи. Казните достигнуваат до 230 илјади евра

Додека снимки од небото под ракети и остатоци циркулираат од Дубаи во последните денови по иранските напади, некои инфлуенсери што живеат во Емиратите истовремено испраќаат пораки до своите следбеници за животот во „најбезбедната земја во светот“. Ројтерс објави на почетокот на март дека остатоци погодиле и делови од Дубаи по иранските напади, што дополнително ја разгоре дебатата за сликата што ја создаваат социјалните медиуми за реалноста.

Построги правила

Во исто време, властите на Обединетите Арапски Емирати воведуваат построги правила за секој што промовира нешто онлајн. Од 1 февруари 2026 година, сите лица што објавуваат промотивна содржина на социјалните медиуми и други дигитални платформи од ОАЕ мора да имаат посебна дозвола за рекламирање, пишува Gulf News.

Ова е таканаречената Дозвола за огласувач, дозвола издадена од Медиумскиот совет на ОАЕ, а правилото важи и за платени и за неплатени промоции на социјалните мрежи, веб-страници, блогови и други дигитални канали.

Кој мора да има дозвола

Новата регулатива се однесува на секој од ОАЕ кој создава промотивна содржина – вклучувајќи ги граѓаните, жителите и посетителите кои престојуваат во земјата.

Со други зборови, не е клучно дали некој добива пари за објавувањето. Ако станува збор за промоција на производ, услуга, настан или активност, потребна е дозвола. Компаниите и агенциите кои соработуваат со инфлуенсери мора да проверат и дали нивните партнери имаат важечка дозвола.

Целта на регулативата, според властите, е да се подигнат стандардите на дигиталното рекламирање, да се спречи заведувачка содржина и да се направи пазарот потранспарентен.

Постојат исклучоци

Сепак, дозвола не е потребна во сите случаи. На пример, личните профили кои го промовираат сопствениот производ или услуга не бараат дополнителна дозвола. Исклучок важи и за малолетници под 18 години кои објавуваат образовна, културна или спортска содржина, под услов да е во согласност со правилата за ограничување на возраста.

Дополнителни правила важат за млади лица на возраст меѓу 15 и 18 години – содржината мора да биде соодветна на возраста и не смее да промовира производи или услуги што би можеле да бидат штетни за малолетниците.

Колку долго трае дозволата?

Дозволата за граѓаните и жителите на ОАЕ важи една година и може да се обнови. Добрата вест за нив е дека дозволата ќе се издава бесплатно во првите три години.

За посетителите кои сакаат да снимаат промотивна содржина во ОАЕ, дозволата важи три месеци, со можност за продолжување. Во нивниот случај, апликацијата се поднесува преку лиценцирана агенција или агенција за таленти во ОАЕ.

Казните може да бидат огромни

Прекршувањето на правилата може да биде скапо. Казните за несоодветна или заведувачка содржина може да се движат од 5.000 дирхами (околу 1.200 евра) до 1 милион дирхами (околу 230.000 евра), во зависност од сериозноста на прекршокот.

Работењето без потребната лиценца се казнува со 10.000 дирхами (околу 2.300 евра) за првиот прекршок, додека повторениот прекршок може да резултира со казна од 40.000 дирхами (околу 9.000 евра). Во посериозни случаи, властите можат да ја суспендираат или трајно да ја одземат лиценцата.

Како да добиете лиценца

Граѓаните и жителите аплицираат преку официјалната веб-страница на Медиумскиот совет на ОАЕ. Посетителите, од друга страна, можат да добијат лиценца само преку акредитирани агенции регистрирани во Емиратите.

Властите велат дека новите правила имаат за цел да создадат попрофесионална и потранспарентна дигитална рекламна индустрија во земјата која во последниве години стана еден од глобалните центри за инфлуенсери и онлајн маркетинг.

За потсетување, Дубаи е познат како светска престолнина на инфлуенсери, а се проценува дека околу 50.000 од нив живеат во градот, уживајќи статус на ослободување од данок и други бенефиции.

Државата нуди 10-годишна „златна виза“ специјално за нив и ја финансира иницијативата „Creators HQ“, која им обезбедува сè, од простор за снимање до деловно вмрежување. Инфлуенсерите кои сакаат да ја монетизираат својата содржина, исто така, мора да добијат владина лиценца.