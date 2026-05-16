„После истрагата за медиуми, започна истрагата за 4iG“: СДСМ тврди ‘наскоро Мицкоски ќе мора да одговари пред граѓаните’

16/05/2026 15:32

Додека во Унгарија започнува истрага за огромниот договор на Орбановата влада со компанијата 4iG (1,3 трилиони форинти), во Македонија Мицкоски и неговата криминална група продолжуваат да молчат, стои во соопштението на СДСМ испратено до медиумите.

– Се сеќавате ли дека Мицкоски одеше туристички во Давос каде имаше само еден состанок?  Се сретна токму со претставниците на 4iG?

Имаше уште еден состонок, за мигранти, односно економски работници, но него не го пријави. Се сеќавате ли дека 4iGкупија лиценца за четврт оператор на мобилна телефонија?

4iG имаше задача да обезбеди платформа за поврзување на Орбановата медиумска мрежа во Македонија. Сè што СДСМ го зборуваше со месеци сега излегува на виделина – велат од опозициската партија. 

Поврзани содржини

Петнаесет дена до неисполнување на реформската агенда и ветувањата на Мицкоски – алиби нема да добие од СДСМ
Македонија не се приклучи на специјалниот трибунал за гонење на Путин
Мицкоски бара опозицијата да се вразумела околу Изборниот законик
СДСМ тврди дека се подготвува нова шема за финансирање на провладините медиуми
ВМРО-ДПМНЕ во нова рунда напади против Абази и обвинителката Коларевиќ
По Мицкоски и Тошкоски бил шокиран за мазутот. Обвинителката вели дека од ЕСМ дале исказ оти нема штета
Придавката „македонски“ не може да се забрани, вели Сиљановска
Никола Димитров ѝ објаснил на Сиљановска каде греши за Преспанскиот договор и таа сега се поправила

Најчитани