Македонија не се приклучи на специјалниот трибунал за гонење на Путин

Триесет и шест земји, главно од Европа, потпишаа договор за специјален трибунал за гонење на рускиот претседател Владимир Путин за кривичното дело агресија против Украина, чие седиште ќе биде во холандскиот град Хаг, објави Еуроњуз.

Заедничката обврска беше формализирана во петокот за време на годишниот состанок на министрите за надворешни работи на Советот на Европа, организација за човекови права која ја презеде водечката улога во решавањето на јурисдикциската празнина што ја остави Меѓународниот кривичен суд (МКС). Состанокот се одржа во главниот град на Молдова, Кишињев.

Министрите одобрија резолуција со која се утврдува структурата и функциите на управниот комитет што ќе го надгледува трибуналот. Меѓу неговите задачи, комитетот ќе го одобрува годишниот буџет, ќе усвојува внатрешни правила и ќе избира судии и обвинители. Земјите се обврзуваат да ја почитуваат независноста на судските постапки.

Резолуцијата од петокот ја потпишаа Андора, Австрија, Белгија, Хрватска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, Грција, Исланд, Ирска, Италија, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Молдавија, Монако, Црна Гора, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Сан Марино, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарија, Украина и Обединетото Кралство.

Македонија не ја потпиша оваа резолуција. Од соседите тоа не го направија Србија, Бугарија и Албанија, како и Босна и Херцеговина.

Европската унија, исто така, ја поддржа иницијативата, иако четири од нејзините земји-членки – Бугарија, Унгарија, Малта и Словачка – не ги додадоа своите имиња во резолуцијата од петокот.

Советот на Европа има 46 членки. Освен наведените држави, на трибуналот засега не се приклучија и Ерменија, Азербејџан, Грузија и Турција, наведува АФП.

Австралија и Костарика беа единствените неевропски потписници.

Списокот останува отворен за други земји, европски и други, да се приклучат.

Министерот за надворешни работи на Украина, Андриј Сибиха, кој учествуваше на церемонијата, го поздрави моментот како „точка од која нема враќање“ во долгогодишната потрага по одговорност.

„Специјалниот трибунал станува правна реалност. Многу малкумина веруваа дека овој ден ќе дојде. Но, дојде“, рече Сибиха на социјалните медиуми, потсетувајќи на духот на преседаните Нирнбершки судења на кои беа изведени на суд преживеаните лидери на нацистичка Германија.

„Путин отсекогаш сакал да влезе во историјата. И овој трибунал ќе му помогне да го постигне тоа. Тој ќе влезе во историјата. Како криминалец“, додаде тој.

Ален Берсе, генералниот секретар на Советот на Европа, ги повика учесниците да ги завршат своите законодавни процедури и да ги доделат потребните средства за да се осигури дека трибуналот може да почне со работа што е можно поскоро. ЕУ веќе издвои 10 милиони евра, јавува Еуроњуз.

Недостатокот на ангажман на САД под претседателот Доналд Трамп претходно предизвика загриженост за буџетските недостатоци. Настојувањето на Трамп за мировен договор меѓу Украина и Русија, исто така, фрли сомнеж врз основната цел на трибуналот: контроверзниот нацрт-закон од 28 точки минатата година ја предложи идејата за општа амнестија за воени злосторства.

„Времето Русија да биде повикана на одговорност за својата агресија брзо се приближува. Патот пред нас е пат на правда, а правдата мора да победи“, рече Берсе на состанокот.

Трибуналот ќе биде дополнет со Регистарот на штети, кој собира барања поднесени од жртвите на руската агресија, и Меѓународната комисија за барања, која ќе ги разгледа тие барања и ќе одлучи за соодветната исплата.

Изведување на Путин на суд

Формирањето на специјален трибунал е итен приоритет за Украина и нејзините сојузници откако Кремљ нареди целосна инвазија во февруари 2022 година.

Иницијативата се сметаше за неопходна бидејќи МКС може да го гони злосторството агресија само кога тоа се припишува на држава-страна. Русија не е потписничка на Римскиот статут и може да го искористи своето вето во Советот за безбедност на ООН за да блокира какви било промени.

За разлика од воените злосторства, злосторствата против човештвото и геноцидот, кои се однесуваат на лица кои ги извршуваат злосторствата, злосторството агресија е лидерски криминал што паѓа врз луѓето кои на крајот се задолжени за контрола на државата агресор.

Во пракса, ова ги опфаќа таканаречените „тројки“ – претседателот, премиерот и министерот за надворешни работи – заедно со високи воени команданти кои го надгледуваа нападот врз суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина.

Путин, мозокот зад инвазијата и главниот промотор на нејзиниот ревизионистички наратив, е најбараната цел. Но, веројатно нема да биде суден во скоро време.

Клучно е што „тројката“ ќе остане имуна на судења во отсуство – што значи без физичко присуство на обвинетиот – сè додека тие останат на функција. Обвинителот може да поднесе обвинение против Путин и неговиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, но советот ќе ја одложи постапката сè додека обвинетите не ги напуштат своите позиции.

Судењето во отсуство може да се спроведе против лица надвор од тројката кои спаѓаат во делокругот на кривичното дело агресија, како што се Валериј Герасимов, началник на Генералштабот на руските вооружени сили; Сергеј Кобилаш, командант на руските воздухопловни сили; и Сергеј Шојгу, секретар на Советот за безбедност. Оние кои се осудени на овој начин ќе имаат право на повторно судење доколку некогаш се појават лично.

Трибуналот ќе има моќ да изрекува строги казни за оние кои ќе бидат прогласени за виновни, вклучително и доживотен затвор, конфискација на личен имот и парични казни, кои ќе бидат насочени кон фондот за компензација на жртвите.

„Нема да има праведен и траен мир во Украина без одговорност за Русија и сторителите на ужасните злосторства извршени против народот на Украина. Русија мора да се соочи со правдата и да плати за она што го стори“, изјави високата претставничка на ЕУ, Каја Калас, наведува Еуроњуз.