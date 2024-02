Портпаролката на Навални: Телото на Алексеј ќе биде подложено на хемиско тестирање 14 дена

Руските власти ќе го чуваат телото на починатиот опозициски лидер Алексеј Навални уште 14 дена, изјави неговата портпаролка, пишува dpa.

„Инспекторите им рекоа на адвокатите и мајката на Алексеј дека нема да им го дадат телото. Телото ќе биде под некаков „хемиски преглед“ уште 14 дена“, напиша Кира Јармиш на Х.

The investigators told the lawyers and Alexey's mother that they would not give them the body. The body will be under some sort of "chemical examination" for another 14 days.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 19, 2024