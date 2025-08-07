Пораз од Бугарија и трето место на турнирот „Чајка“ за македонските одбојкари

07/08/2025 21:20

 Одбојкарската репрезентација на Македонија вечерва претрпе пораз од 3:0 во сетови (25:20; 28:26 и 25:23) од Бугарија на последниот ден од 49.то издание на турнирот „Бранко Хаџииљоски – Чајка“. Со овој пораз Македонија турнирот го заврши на третото место, а Бугарија е прва пред Швајцарија.

Македонските одбојкари равноправни беа само во вториот сет, кој го загубија „на разлика“ со 28:26 и притоа имаа две сет топки, кои не ги искористија. Во другите сетови денешниот противник имаше предност и успеваше да го освои сетот.

За најкорисен играч на турнирот беше прогласен Христијан Димитров од Бугарија. 

За Македонија ова беше последен контролен натпревар пред дуелите од квалификациите за Европско првенство со Грција во Атина на 13.август и со Грузија во Скопје на 17.август.

Поврзани содржини

Објавена е листата од 30 играчи номинирани за престижната награда „Златна топка“. Има изненадувања
Со дуелот Струга – Охрид ќе стартува 53.то издание на ракометниот турнир Струга 2025
УС Опен го зголеми наградниот фонд
Драматичен финиш: ШК Алкалоид повторно Шампион, ШК Мулти Есенс непоразен до второто место!
ДЗР: Нефункционални објекти, дотраена опрема и изгубена можност за остварување дополнителни приходи на спортската сала „Борис Трајковски“
Македонските одбојкари ќе се соочат со Бугарија на турнирот „Чајка“
Барселона ќе добие нов капитен
Новата фудбалска сезона во Македонија ќе стартува со ВАР системот

Најчитани