Поранешниот извршен директор на Гугл, Мет Бритин, е новиот генерален директор на Би-Би-Си

Поранешниот извршен директор на Гугл, Мет Бритин, денеска беше именуван за нов генерален директор на британскиот јавен радиодифузен сервис Би-Би-Си.

Тој ќе го замени Тим Дејви, кој ја објави својата оставка по контроверзноста околу програмата Панорама и говорот на американскиот претседател Доналд Трамп.

57-годишниот Бритин, кој ги водеше операциите на Гугл за Европа, Блискиот Исток и Африка, рече дека „се радува на почетокот“, опишувајќи го како време на „вистински ризик, но и голема можност“.

„Повеќе од кога било, ни е потребна силна Би-Би-Си која работи за сите во еден сложен и брзо менувачки свет“, рече Бритон, додавајќи дека медиумската компанија претставува „исклучителен британски капитал со повеќе од 100 години иновации“.

Меѓу приоритетите на новиот директор ќе биде решавање на тужбата за клевета од повеќе милијарди долари што ја поднесе Доналд Трамп против Би-Би-Си поради начинот на кој Панорама уредувала делови од неговиот говор од јануари 2021 година, за што Би-Би-Си веќе се извини.

Новата улога доаѓа во време кога Би-Би-Си се соочува со конкуренција од технолошки компании на дигиталниот пазар, а нејзината сегашна кралска повелба истекува во 2027 година.

Бритин е роден во Волтон на Темза, Сари, и дипломирал на Универзитетот Кембриџ.

Тој ја започна својата кариера во медиумскиот сектор, приклучувајќи се кон Гугл во 2007 година, каде што стана претседател на Европа, Блискиот Исток и Африка.