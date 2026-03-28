Половина милион луѓе протестираа против екстремната десница во Лондон, тврдат организаторите

Се проценува дека половина милион луѓе се собраа во Лондон на „најголемите демонстрации против екстремната десница досега“, соопштија организаторите.

Демонстрантите, носејќи транспаренти со натписи „Не за расизмот, не за фашизмот“ и „Бегалците се добредојдени“, маршираа низ британската престолнина до владиниот кварт под силно полициско присуство. Организаторите истакнаа дека нивните проценки покажуваат оти успешно го надминале бројот на десничарскиот собир „Обединете го Кралството“ (Unite the Kingdom), кој се одржа во Лондон во септември. На тој собир, кој беше организиран од десничарскиот активист Томи Робинсон, имаше меѓу 110.000 и 150.000 луѓе, додека околу 5.000 учествуваа во контра-марш против расизмот. Тој настан беше осуден од премиерот Кир Стармер, кој изјави дека собирот ги оставил граѓаните да се чувствуваат „поисплашени од претходно“.

Организаторите рекоа дека луѓето се собрале на „мирен“ протест против „омразата, поделбите и расизмот“. Се проценува дека околу 20.000 луѓе се собрале на плоштадот Трафалгар на поврзан настан каде настапи и поранешната пејачка на групата Little Mix, Ли-Ен Пинок. Околу илјада луѓе се приклучија на маршот конкретно против христијанскиот национализам.

Полицијата наметна услови за јавен ред со кои беше забрането собирот да продолжи по 17 часот. Покрај масовните демонстрации, во областа Вестминстер денеска и утре се одржуваат и серија протести против иранскиот режим, соопшти Метрополитен полицијата.