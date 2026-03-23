Полноќната вест го засени лудото мадридско дерби: Гризман заминува во Америка
Антоан Гризман (35) го напушта Атлетико Мадрид и кариерата ќе ја продолжи во Орландо во САД. Трансферот е финализиран и тој лета за САД за да потпише договор. После тоа, тој ќе се врати во Шпанија за да му помогне на Атлетико да се обиде да го освои Купот на Кралот и Лигата на шампионите до крајот на сезоната. Потоа ќе стане играч на Орландо. Ова беше објавено во 1 часот наутро од Марка, а потоа и од Ас. Во најголемите шпански спортски медиуми, оваа вест го собори дури и лудото мадридско дерби од првите позиции среде ноќ. Фабрицио Романо ја објави под покровителство на „Breaking News“.
Интересно е што Гризман играше против Реал во почетниот состав, а кратко по дербито беше објавено дека заминува, а оваа вест доби гореспоменатиот елитен третман. Гризман е легенда на Атлетико. Тој одигра 487 натпревари за клубот. Тој е најдобар стрелец во историјата на Атлетико со 211 голови, а додаде и 97 асистенции. Тој го предводеше тимот до освојување на Кралскиот куп и Лигата на Европа.
🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.
Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.
After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx
Ова е втор престој на Гризман во Атлетико. Тој првпат се приклучи на клубот во летото 2014 година од Реал Сосиедад за 54 милиони евра. Пет години подоцна беше продаден на Барселона за 120 милиони евра, но се врати по две години, прво на позајмица, а потоа и трајно во 2023 година. Атлетико потоа го купи за 22 милиони евра.