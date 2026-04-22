„Политико“: Трамп состави список на „непослушни“ членки на НАТО

Белата куќа наводно составила еден вид „лош и добар“ список на НАТО, додека администрацијата на Трамп бара начини да ги казни сојузниците што одбиле да ја поддржат војната во Иран, објавува „Политико“.

Планот, на кој работеле претставници пред шефот на НАТО Марк Руте да го посети Вашингтон овој месец, вклучува преглед на придонесите на земјите-членки во алијансата и нивно постепено повлекување, според тројца европски дипломати и американски функционер за одбрана запознаен со планот.

Тоа е уште еден знак дека претседателот Доналд Трамп планира да ги исполни своите закани кон сојузниците што не ги почитуваат неговите желби.

Министерот за одбрана Пит Хегсет ја изложи широката идеја во декември. „Модел сојузници кои се ангажирани, како Израел, Јужна Кореја, Полска, сè повеќе Германија, балтичките земји и други, ќе ја добијат нашата посебна наклонетост“, рече тој. „Сојузниците што продолжуваат да не го исполнуваат својот дел за колективна одбрана ќе се соочат со последици“.

Не е јасно кои земји спаѓаат во која категорија или дали Руте е свесен за списокот.

Додека Шпанија и сојузниците како што се Обединетото Кралство и Франција или ги отфрлија или ги одложија барањата на САД за помош, Романија и неколку помали земји им дозволија на САД да ги користат нивните воздухопловни бази. Бугарија, исто така, тивко ја поддржа американската логистика на Блискиот Исток.

Шпанија веќе се судри со администрацијата на Трамп поради нејзиното одложување во исполнувањето на целта на НАТО за 5 проценти трошоци за одбрана на минатогодишниот самит во Хаг. Сепак, официјалните лица ги пофалија балтичките држави Литванија, Латвија, Естонија и Полска за нивните трошоци за одбрана.