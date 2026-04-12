Полицијата во Њујорк застрела маж кој со мачета нападна патници во метрото

Маж вооружен со мачета повреди три лица на метро-станицата „Гранд сентрал“ (Grand Central) во Њујорк, пред да биде смртно застрелан од полицијата, јави Би-би-си.

Напаѓачот повредил 84-годишен маж и 65-годишен маж во пределот на главата и лицето, додека 70-годишна жена се здобила со исеченици на рамото додека била на перонот во метрото. Полицијата соопшти дека напаѓачот, идентификуван како 44-годишниот Ентони Грифин, ги игнорирал многубројните наредби да го фрли оружјето и се нарекувал себеси „Луцифер“.

Властите изјавија дека немаат сомнеж за поврзаност на инцидентот со тероризам, но настанот предизвика пренасочување на линиите на подземната железница.

Гувернерката на Њујорк, Кети Хочул, во изјава нагласи дека „невини луѓе биле нападнати во бесмислен чин на насилство“.

Градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани, ги пофали полициските службеници за нивната брза реакција и најави дека ќе бидат објавени снимките од полициските камери од инцидентот.