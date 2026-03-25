Почнува проектот Forest Fire Struga, финансиран во рамки на Механизмот за цивилна заштита на ЕУ
Почетен настан од проектот Forest Fire Struga (FFS) ќе биде организиран денеска во Скопје, соопшти Дирекцијата за заштита и спасување која е координатор на проектот.
-Проектот Forest Fire Struga (FFS) е финансиран во рамки на Механизмот за цивилна заштита на Европската Унија (UCPM) со цел зајакнување на капацитетите за справување со шумски пожари, прекугранична соработка и подобрување на оперативната подготвеност, соопшти ДЗС.
На настанот ќе бидат презентирани целите и активностите на проектот, улогите на партнерите, планираните тренинзи и вежби и очекуваните резултати и придобивки.