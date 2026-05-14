Почна исплатата на МојДДВ

14/05/2026 15:30

Започна исплатата на парите од МојДДВ за скенирани фискални сметки за првото тримесечје од 2026 година, информираа од УЈП.

Исплатата се реализира етапно, согласно обработката на налозите.

Според објавените податоци, парите ќе добијат 528.447 корисници, а вкупно бидат исплатени близу 836 милиони денари (13,6 милиони евра).

Од УЈП информираат дека кај 4.968 корисници е утврден неточен податок за трансакциска сметка, поради што исплатата засега не може да се реализира додека не се коригираат податоците.

Дополнително, кај 7.560 корисници износот за поврат е помал од 50 денари, па парите ќе бидат префрлени и исплатени во следниот квартал.

Од УЈП апелираат граѓаните кои сè уште не добиле пари од претходни или тековни исплати да ги проверат податоците за трансакциската сметка во апликацијата.

