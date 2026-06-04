„Нвидиа“ купи стартап во кој косопственик е Македонецот Вања Јосифовски

„Нвидиа“ (Nvidia) го купи Kumo AI, мал, четиригодишен стартап кој развива фундаментални модели дизајнирани да прават точни деловни предвидувања, дозна „Форчн“ (Fortune) од два извори запознаени со договорот.

Тројца од коосновачите на Kumo, Вања Јосифовски, Хема Рагаван и Јуре Лесковец, се приклучија на Nvidia минатиот месец, велат изворите. Иако профилите на основачите на LinkedIn се ажурирани за сега да ги опишат како вработени во Nvidia, веб-страницата на Kumo не ја споменува промената.

Финансиските услови на договорот не беа откриени, но се шпекулира дека вредат околу 400 милиони евра. Nvidia, која во последниве години купи голем број стартапи за вештачка интелигенција, одби да коментира.

Што прави Kumo?

Стартапот со седиште во Маунтин Вју, Калифорнија, собра 37 милиони долари ризичен капитал во две рунди во 2022 година од инвеститори, вклучувајќи го и Sequoia Capital. Нејзините модели ги користеле компании, вклучувајќи ја апликацијата за достава на храна DoorDash, Reddit и британскиот синџир намирници Sainsbury’s, пренесе регионалниот бизнис портал СЕЕбиз.

Како што објави Џереми Кан од Fortune минатата година, RFM моделот на Kumo може да направи многу повеќе од традиционалната, долгорочна предвидлива аналитика. Моделот може веднаш да решава предвидувања за сè, од одлив на клиенти до ризик од неплаќање на кредит, без дополнителна обука.

„Со основен модел, го насочувате кон вашите податоци, дефинирате што подразбирате под одлив, а секунда подоцна имате предвидување“, му рече на Кан во тоа време Јуре Лесковец, компјутерски научник од Универзитетот Стенфорд, кој беше ко-основач на Kumo во 2022 година и беше негов главен научник, пренесе СЕЕбиз.

Nvidia е во средината на серија спојувања и аквизиции со повеќе од 100 стартапи во последните години, додека се обидува да го пополни целиот свој екосистем за вештачка интелигенција. Имено, Nvidia стекна клучни технолошки средства и клучен персонал од компанијата за вештачка интелигенција Groq во договор за аквизиција и изнајмување вреден 20 милијарди долари во декември 2025 година. Исто така, ја стекна компанијата за семантика на податоци Illumex во февруари 2026 година, а во април 2024 година потроши 700 милиони долари за да ја купи компанијата за софтвер за оркестрација Run.ai.

Vanja Josifovski – Kumo (#87) by Not Another CEO Admin Co-founders, from idea to reality, unlearning, and more Read on Substack

Кој е Вања Јосифовски

Порталот IT.mk во 2022 година посвети текст на Вања Јосифовски каде што го опишува како „една од најинтересните ИТ личности кои излегле од Македонија и се дел од светскиот ИТ сектор“. Како што напиша порталот, во минатото Вања бил дел од раководствата и техничките тимови во некои од најголемите светски ИТ компании како IBM, Yahoo, Google, Pinterest и Airbnb. Човекот, покрај фасцинантно резиме исполнето со едни од најодговорните позиции во индустријата, дополнително има и куп патенти поврзани со неговото име и тоа на теми поврзани со семантички веб, вештачка интелигенција, пребарување, дата и маркап на технички термини, напиша IT.mk.

Воо текстот се наведува и дека кариерата на Вања пред петнаесетина години го постави како главен истражувач на интернет компанија Yahoo!, во време кога интернет пребарувачот беше прилично доминантен играч во ИТ секторот, а пред оваа позиција тој беше дел од тимот кој го создаде Garlic Research Framework-от во IBM-овите DB2 датабазни системи. Потоа бил технички директор на Airbnb, откако на таа позиција дојде по поминати 4 години во Pinterest – каде што има одредени заслуги во полето на визуелно пребарување, приказ на дата во фидови и функционирањето на рекламите.

Позицијата во Airbnb ја напуштил во март, 2022 а само неколку недели подоцна го претстави својот нов предизвик – Kumo.ai, за кој порталот нашиша дека тимот зад овој стартап е фасцинантен и го претставиле стартапот кој има за цел да ја направи вештачка интелигенција подостапна.

Кој е Јуре Лесковец?

Јуре Лесковец е професор по компјутерски науки на Универзитетот Стенфорд, каде што е член на InfoLab и на Лабораторијата за вештачка интелигенција. Проф. Лесковец се приклучи на одделот во септември 2009 година. Тој е и главен научник во Pinterest, каде што се фокусира на проблеми со машинско учење. Тој е ко-основач на стартапот за машинско учење Kosei, кој беше купен од Pinterest. Во академската 2008/2009 година, проф. Лесковец беше постдокторски истражувач на Универзитетот Корнел, работејќи со Џон Клајнберг и Ден Хутенлохер. Докторирал на Одделот за машинско учење, Факултет за компјутерски науки, Универзитет Карнеги Мелон, под менторство на Христос Фалуцос во 2008 година. Дипломирал компјутерски науки на Универзитетот во Љубљана, Словенија, во 2004 година. Проф. Лесковец работел и со Лабораторијата за вештачка интелигенција, Институтот „Јожеф Стефан“ во Љубљана, Словенија.

Општите истражувачки интереси на д-р Лесковец се применето машинско учење и наука за податоци за големи меѓусебно поврзани системи. Неговите проекти се фокусираат на моделирање на сложени, богато обележани структури, графови и мрежи за системи на сите нивоа, од интеракции на протеини во клетките до интеракции меѓу луѓето во општеството.