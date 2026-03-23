Почина поранешниот француски премиер Лионел Жоспен 

Париз – Поранешниот француски социјалистички премиер Лионел Жоспен, шеф на владата од 1997 до 2002 година, почина вчера на 88-годишна возраст, потврди неговото семејство за АФП.

Тој беше прв секретар на Социјалистичката партија од 1981 до 1988 година, а потоа повторно од 1995 до 1997 година. Неуспешно се кандидираше на претседателските избори во 1995 година, а потоа повторно во 2002 година, избори обележани со влегувањето на екстремно десничарскиот политичар Жан-Мари Ле Пен во вториот круг.

Во јануари тој посочи дека претрпел „тешка операција“, но не откри детали. Добро позната и обединувачка фигура на левицата до самиот крај, тој го осмисли принципот на „плурална левица“, обединувајќи во своите влади социјалистички министри, но и екологисти и комунисти.

Лидер на радикалната левица: Жоспен беше модел со високи стандарди

Благодарение на поволната економска ситуација, тој воведе намалување на работното време на 35 часа неделно, универзално здравствено осигурување и договор за граѓанска унија PACS. Беше големо изненадување кога не успеа да стигне до вториот круг од претседателските избори во 2002 година, оставајќи го Жан-Мари Ле Пен да се соочи со Жак Ширак.

По распадот на левицата, неуспешната кампања и подемот на екстремната десница, Лионел Жоспен се повлече од политичкиот живот и не се мешаше во јавната дебата со години. За време на претседателскиот мандат на Франсоа Оланд од 2012 до 2017 година, тој претседаваше со Комитетот за политичка етика. Тој беше член на Уставниот совет од 2014 до 2019 година.

Лидерот на радикалната левица Жан-Лук Меланшон, министер во владата на Жоспен од 2000 до 2002 година, оддаде почит на „модел на високи стандарди и посветена работа“ и го поздрави сеќавањето на неговото „интелектуално присуство во еден сè пооддалечен свет“, напиша тој онлајн.